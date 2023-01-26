Survivor kamera arkasında yemek var mı? Berdan Mardini 15 günde 6 kilo verdi! "Cırcır oldum"

Survivor'a 15 gün dayanabilen Berdan Mardini Türkiye’ye döndü. Ödül oyununda tansiyonu düşen Berdan Mardini, Dominik’teki zorlu şartlara sadece 2 hafta dayanabildi.

“15 günlük süre zarfında 6 kilo verdim" diyen Berdan Mardini "Anamın yemeklerine hasret kaldım. Kokonat yemekten sürekli cırcır oldum. Ben size daha ne söyleyeyim arkadaşlar" dedi.

Adada kamera arkasında yemek verilip verilmediğine dair de konuşan Mardini "Hep rivayettir dolaşır ya ‘Orada kesin arkadan Yemek veriyorlardır’ diye, o söyleyen arkadaşı yakalarsam öpeceğim. Survivor’da yemek verseler bana verirlerdi, birinin boğazını sıkacaktım artık. Bir 2 hafta daha kalsaydım birbirimizi yerdik orada artık” dedi.



