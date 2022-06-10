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Survivor kim eleme adayı oldu, kim elendi? 9 Haziran Survivor'da dokunulmazlığı kazanan kim oldu?

10.06.2022 09:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor eleme adayları, dokunulmazlık oyunlarının oynanmasıyla birlikte belli olmaya devam ediyor. Kırmızı ve mavi takım kaptanlarının bu hafta yeniden belirlenmesi ve yeni takım kaptanlarının belli olmasıyla birlikte, dokunulmazlık oyunları oynanmaya başladı. Haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu adeta nefes kesti. Peki, Survivor kim eleme adayı oldu, kim elendi? 9 Haziran Survivor'da dokunulmazlığı kazanan kim oldu?

Survivor kim eleme adayı oldu, kim elendi? 9 Haziran Survivor'da dokunulmazlığı kazanan kim oldu?

Survivor 2022'de dün akşam oynanan haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu sonrasında eleme adayı belli oldu. Geçtiğimiz akşam kırmızı ve mavi takım yarışmacıları eleme adayı çıkarmamak için parkurda canla başla mücadele etti. Oynanan oyunun ardından mücadeyi kazanan takım belli olurken, kaybeden takım bir kişi eleme adayı oldu. Peki, Survivor kim eleme adayı oldu, kim elendi? 9 Haziran Survivor'da dokunulmazlığı kazanan kim oldu?

DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Survivor 2022 All Star'da final zamanı yaklaştıkça dokunulmazlık oyunlarının heyecanı ve parkurlardaki zorluk artmaya devam ediyor. Dün akşam mavi ve kırmızı takım yarışmacıları zorlu bir parkurda karşılaştı. İki etap üzerinden oynanan mücadeleyi kazanan takım 2-0'lık skorla Atakan'ın kaptan olduğu mavi takım oldu. Böylelikle kırmızı takım bu hafta oynadığı ikinci dokunulmazlığı da kaybetmiş oldu.

ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kaybeden kırmızı takım, geçtiğimiz gün yapılan ada konseyinde eleme adayı olarak Ayşe Yüksel'i belirlemişti. Kırmızı takım dün akşam ikinci dokunulmazlık oyununu kaybedince bir kez daha konseye gitti. Nagihan'ın kaptan olduğu kırmızı takımda, haftanın ikinci eleme adayı oy yüksekliği nedeniyle Batuhan oldu.

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survivor
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