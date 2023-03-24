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Survivor kim elendi? 23 Mart Survivor iletişim oyununu hangi takım kazandı, eleme ne zaman? Duygulandıran anlar!

24.03.2023 07:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor'da kimin elendiği merak konusu olurken vatandaşlar arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın sunumuyla ekrana gelen programda kıyasıya rekabet yaşanıyor. Programın geçtiğimiz günkü bölümünde iletişim oyunu oynandı. Duygulandıran anlar izleyicileri ekran başına kilitledi. Peki, Survivor kim elendi? 23 Mart Survivor iletişim oyununu hangi takım kazandı, eleme ne zaman?

Survivor kim elendi? 23 Mart Survivor iletişim oyununu hangi takım kazandı, eleme ne zaman? Duygulandıran anlar!

Survivor'da kimin elendiği vatandaşlar tarafından merak konusu olurken birçok kişi arama motorlarında konuya dair araştırma yapıyor. Her bölümü ilgiyle izlenen Survivor'da yine heyecan doruktaydı. Ünlüler takımında yarışan Kürşat'ın ağlaması geceye damga vuran konulardan biri oldu. İşte, 23 Mart Survivor iletişim oyununun kazananı...

Survivor kim elendi 28 şubat 2023

SURVİVOR KİM ELENDİ?

Survivor'da kimin elendiği merak konusu oldu. Fakat programın 23 Mart 2023 Perşembe günü ekrana gelen bölümünde eleme gerçekleşmedi. Murat, Aziz, Asena, Barış ve Elanur ise eleme potasında olan yarışmacılar

SURVİVOR İLETİŞİM OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI KAZANDI?

Survivor'da dün oynanan iletişim ödüllü oyunda kazanan taraf ünlüler takımı oldu.

İletişim oyunu için ter döken yarışmacılar, aileleri ile görüşecekleri için oldukça heyecanlandılar.

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Gecenin sonunda kazanan olan ünlüler takımı yarışmacıları tek tek aileleri ile görüşme imkanı yakaladı. Duygusal anların yaşandığı bölümde hem yarışmacılar ağladı hem de izleyiciler duygulandı.

KÜRŞAT'IN BAKIŞLARI GÜNDEM OLDU

Aile ile iletişim ödülünü kazanan yarışmacılar sevinç çığlıkları attılar. Yarışmacılar anne babalarıyla görüşmek için sabırsızlandı. Ünlüler takımındaki herkesin sevindiği gözlenirken Survivor Kürşat'ın bakışları geceye damgasını vurdu. Anne ve babasını çocuk yaşta kaybetmiş olan Kürşat Yalçınkaya, anne babası yerine kardeşiyle görüştü.

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Kürşat'ın gözlerinin dolduğunu gören izleyiciler, yarışmacı içi,n duygusal yorumlarda bulundular. Bir kullanıcının Kürşat için yazdığı 'herkes anne babalarıyla konuşurken Kürşat'ın gözleri doldu o kadar üzüldüm ki o kadar güçlü biri ki' yorumu kısa sürede yüzlerce kişi tarafından beğenildi.

SURVİVOR'DA ELEME NE ZAMAN YAPILACAK?

Survivor eleme gecesi bu akşam yayınlanacak bölümle ekrana gelecek.

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