Survivor kim elendi? Dörtlü final öncesi son dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte 9 Temmuz Survivor'da elenen yarışmacı

Survivor 2020 son bölümde dokunulmazlık oyunu ve eleme konseyi heyecanı yaşandı. 14 Temmuz'da İstanbul'da final yapacak olan Survivor'da kalan 5 yarışmacı, dörtlü finale kalabilmek için dokunulmazlık oyununda yarıştı. Dokunulmazlık oyunu sonunda yeni eleme adayının ismi de eleme potasına eklenince, çıkan iki eleme adayından SMS sıralamasında daha az oyu olan yarışmacı Survivor 2020 Şampiyonu olma hayallerine veda etti.
Survivor son bölümde Elif, Cemal Can, Barış, Yasin ve Berkan dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi.
Barış ve Elif Survivor 2020'de dokunulmazlık oyunundan önce ön eleme oyununda karşı karşıya geldi. Elif ve Barış'ın mücadelesinde 2-0 skor ile kazanan Barış oldu ve böylece Cemal Can ile rakip olarak çıkması gerekti. Elif ise dokunulmazlığı kaybeden ilk isim oldu. Berkan ve Yasin'in karşılaştığı parkurda, mücadelenin kazananı 3-0 skor ile Berkan oldu. Cemal Can ve Barış'ın karşılaştığı parkurda, mücadelenin kazananı 3-0 skor ile Cemal Can oldu.
Dokunulmazlık finalinde, Berkan ve Cemal Can'ın karşılaştığı parkurda, mücadelenin kazanananı 5-3 skor ile Berkan oldu.
Survivor'da ilk dokunulmazlığı kazanan Cemal Can eleme adayı olarak Elif'in adını söylemişti.
Survivor'da ilk defa dokunulmazlık oyununu kazanan Berkan ise 2. eleme adayı olarak Cemal Can'ı söyledi.
Böylece dörtlü final öncesindeki son konseyde Elif ve Cemal Can eleme adayları oldu.
Acun Ilıcalı'nın sunduğu eleme konseyinde, çeyrek finalin ilk haftasında yapılan toplu sms oylamasının sıralamasına göre Elif ve Cemal Can arasında elenen yarışmacı belli oldu. Survivor 2020'den elenen son isim Elif oldu.
Survivor Elif Yıldırım Gören adaya veda etmeden önce yaptığı konuşmada "İlk önce Acun Bey size teşekkür ediyorum, bana burada yarışma şansı tanıdığınız için. İkincisi burada tanıdığım güzel kalpli insanlara teşekkür ediyorum. Burada güzel hikayeler biriktirdim. Ailemi, eşimi gururlandırdığımı düşünüyorum. Kimsenin kalbini kırmadan yarışmaya çalıştım. İyi ki gelmişim buraya ve iyi ki yarışmışım" dedi.
Elif'in vedası öncesinde konuşan Acun Ilıcalı ise, "Sen Survivor'da kadınların şampiyonu oldun. Sadece eşin, ailen değil seni izleyen tüm insanlar seyirciler seninle gurur duymuştur. Sercan gibi başın dik olarak, defalarca kazanmış, başarılı bir yarışmacı olarak gidiyorsun. Üzgünüm ama başın dik olarak buradan seni uğurladığımız için gururluyum" ifadelerini kullandı.
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