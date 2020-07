Survivor kim elendi? Dörtlü final öncesi son dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte 9 Temmuz Survivor'da elenen yarışmacı

Survivor 2020 son bölümde dokunulmazlık oyunu ve eleme konseyi heyecanı yaşandı. 14 Temmuz'da İstanbul'da final yapacak olan Survivor'da kalan 5 yarışmacı, dörtlü finale kalabilmek için dokunulmazlık oyununda yarıştı. Dokunulmazlık oyunu sonunda yeni eleme adayının ismi de eleme potasına eklenince, çıkan iki eleme adayından SMS sıralamasında daha az oyu olan yarışmacı Survivor 2020 Şampiyonu olma hayallerine veda etti.

9 TEMMUZ PERŞEMBE SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor son bölümde Elif, Cemal Can, Barış, Yasin ve Berkan dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi.

Barış ve Elif Survivor 2020'de dokunulmazlık oyunundan önce ön eleme oyununda karşı karşıya geldi. Elif ve Barış'ın mücadelesinde 2-0 skor ile kazanan Barış oldu ve böylece Cemal Can ile rakip olarak çıkması gerekti. Elif ise dokunulmazlığı kaybeden ilk isim oldu. Berkan ve Yasin'in karşılaştığı parkurda, mücadelenin kazananı 3-0 skor ile Berkan oldu. Cemal Can ve Barış'ın karşılaştığı parkurda, mücadelenin kazananı 3-0 skor ile Cemal Can oldu.

Dokunulmazlık finalinde, Berkan ve Cemal Can'ın karşılaştığı parkurda, mücadelenin kazanananı 5-3 skor ile Berkan oldu.