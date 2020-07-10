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Survivor kim elendi? Dörtlü final öncesi son dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte 9 Temmuz Survivor'da elenen yarışmacı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2020 00:09 | Son Güncelleme

Survivor 2020'de elenen son isim sms oylaması sıralamasına göre belli oldu. Survivor'ın 9 Temmuz Perşembe ekrana gelen 131. bölümünde 5 yarışmacı, haftanın 2. dokunulmazlık oyununu kazanmak için yarıştı. Survivor'da dörtlü final öncesindeki son dokunulmazlık oyununu kazanan yarışmacı ise 2. eleme adayını belirledi. Peki Survivor'dan kim elendi? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte 9 Temmuz Perşembe Survivor'dan elenen isim ve dörtlü finale kalan yarışmacılar..

Survivor kim elendi? Dörtlü final öncesi son dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte 9 Temmuz Survivor'da elenen yarışmacı

Survivor 2020 son bölümde dokunulmazlık oyunu ve eleme konseyi heyecanı yaşandı. 14 Temmuz'da İstanbul'da final yapacak olan Survivor'da kalan 5 yarışmacı, dörtlü finale kalabilmek için dokunulmazlık oyununda yarıştı. Dokunulmazlık oyunu sonunda yeni eleme adayının ismi de eleme potasına eklenince, çıkan iki eleme adayından SMS sıralamasında daha az oyu olan yarışmacı Survivor 2020 Şampiyonu olma hayallerine veda etti.

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9 TEMMUZ PERŞEMBE SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor son bölümde Elif, Cemal Can, Barış, Yasin ve Berkan dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi.

Barış ve Elif Survivor 2020'de dokunulmazlık oyunundan önce ön eleme oyununda karşı karşıya geldi. Elif ve Barış'ın mücadelesinde 2-0 skor ile kazanan Barış oldu ve böylece Cemal Can ile rakip olarak çıkması gerekti. Elif ise dokunulmazlığı kaybeden ilk isim oldu. Berkan ve Yasin'in karşılaştığı parkurda, mücadelenin kazananı 3-0 skor ile Berkan oldu. Cemal Can ve Barış'ın karşılaştığı parkurda, mücadelenin kazananı 3-0 skor ile Cemal Can oldu.

Dokunulmazlık finalinde, Berkan ve Cemal Can'ın karşılaştığı parkurda, mücadelenin kazanananı 5-3 skor ile Berkan oldu.

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SURVIVOR'DA 2. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da ilk dokunulmazlığı kazanan Cemal Can eleme adayı olarak Elif'in adını söylemişti.

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Survivor'da ilk defa dokunulmazlık oyununu kazanan Berkan ise 2. eleme adayı olarak Cemal Can'ı söyledi.

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Böylece dörtlü final öncesindeki son konseyde Elif ve Cemal Can eleme adayları oldu.

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SURVIVOR'DA KİM ELENDİ? İŞTE ADAYA VEDA EDEN YARIŞMACI

Acun Ilıcalı'nın sunduğu eleme konseyinde, çeyrek finalin ilk haftasında yapılan toplu sms oylamasının sıralamasına göre Elif ve Cemal Can arasında elenen yarışmacı belli oldu. Survivor 2020'den elenen son isim Elif oldu.

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SURVIVOR'DAN ELENEN ELİF VEDA KONUŞMASI YAPTI

Survivor Elif Yıldırım Gören adaya veda etmeden önce yaptığı konuşmada "İlk önce Acun Bey size teşekkür ediyorum, bana burada yarışma şansı tanıdığınız için. İkincisi burada tanıdığım güzel kalpli insanlara teşekkür ediyorum. Burada güzel hikayeler biriktirdim. Ailemi, eşimi gururlandırdığımı düşünüyorum. Kimsenin kalbini kırmadan yarışmaya çalıştım. İyi ki gelmişim buraya ve iyi ki yarışmışım" dedi.

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ACUN: SEN KADINLARIN ŞAMPİYONU OLDUN

Elif'in vedası öncesinde konuşan Acun Ilıcalı ise, "Sen Survivor'da kadınların şampiyonu oldun. Sadece eşin, ailen değil seni izleyen tüm insanlar seyirciler seninle gurur duymuştur. Sercan gibi başın dik olarak, defalarca kazanmış, başarılı bir yarışmacı olarak gidiyorsun. Üzgünüm ama başın dik olarak buradan seni uğurladığımız için gururluyum" ifadelerini kullandı.


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