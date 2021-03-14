Survivor konseyinde yine olay var! Aleyna Çalışkan Hanzade'ye...

Survivor 2021 Ünlüler - Gönüllüler tüm hızıyla devam ediyor. Yarışmacılar son bölümde market ve dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldiler. Dokunulmazlık oyununu kaybeden Gönüllüler bir aday çıkarmak zorunda kaldı fakat dikkat çeken detay ise Aleyna Çalışkan'ın adada Hanzade'ye 3Y demesi oldu.

Acun Ilıcalı'nın Aleyna Çalışkan'a 3Y'nin sırrını sormasıyla takım arkadaşları ve Ünlüler şoke oldu. Aleyna Çalışkan ilk başta 3Y'nin ne anlama geldiğini açıklamadı. 3Y'nin ne anlama geldiğini bilen Aleyna ve Ayşe ise haberlerinin olduklarını söyledi.

Aleyna Çalışkan daha sonra söz isteyerek yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Biz Hanzade ile iyi anlaşamıyorduk zaten. O zamanlardan beri Hanzade'ye benim söylediğim bir şeydi o. Kavga ettiğimiz zamanlarda Hanzade'nin yalakalık yaptığını hissediyordum. O yüzden 3Y diyordum. Aynı zamanda yalan söylediğini hissediyordum. Bir de yüzsüz olduğunu düşünüyordum. O da aynı şekilde bazı örneklerden."

Hanzade ise bu sözler karşısında şoke oldu. Hanzade, "Benim problemim var artık tabii. Yalancı, yüzsüz ve yalakadan sonra benim de artık bir problemim var" dedi.

Aleyna Çalışkan'ın açıklaması Ünlüler tarafını da oldukça şaşırttı.

