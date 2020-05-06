Survivor malikane partisi şikayet konusu oldu! Acun: Dünya çapında şikayet aldık! Survivor ödülü malikanenin sahibi kim?

Survivor 2020'de gönüllüler takımı haftanın büyük ödülünü kazanmıştı. Gönüllüler, kaldıkları villada ödülün bir parçası olan seksenler partisi ile doyasıya ve geç vakitlere kadar eğlendiler.

Survivor 2020'nin 67. bölüm iletişim ödülü oyunu öncesinde konuşan Evrim, özellikle bu partide gecenin ilerleyen vakitlerine kadar dans edip şarkılar söylediklerini anlattı. Acun Ilıcalı ise partideki gürültü nedeniyle şikayetler aldıklarını açıkladı. Acun Ilıcalı, "Sayenizde dünya çapında şikayet almış olduk, ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Malikanenin komşuları da önemli isimler. Bunlardan şikayet geldi. Baya geç saate kadar kalmışsınız" dedi.

SURVIVOR ÖDÜL OYUNU MALİKANESİNİN SAHİBİ KİM?

Survivor 2020'de yarışmacılara ödül olarak sunulan ve son olarak 80'ler partisinin de yapıldığı malikanenin hangi ünlü isme ait olduğu ortaya çıktı.

Evin kime ait olduğunu ise Survivor Panorama programının sunucusu Hakan Hatipoğlu dile getirdi.

Ekranlara da yansıyan malikanenin bir dönem Jennifer Lopez ile evli olan dünyaca ünlü şarkıcı Marc Anthony'ye ait olduğu açıklandı.