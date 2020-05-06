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Survivor malikane partisi şikayet konusu oldu! Acun: Dünya çapında şikayet aldık! Survivor ödülü malikanenin sahibi kim?

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2020 02:10 | Son Güncelleme

Survivor 2020'de ödül oyununu kazanan gönüllüler takımı süper lüks malikanede 80'ler partisinde çılgınlar gibi eğlenmişti. Survivor son bölümde ise Acun Ilıcalı, geç saatlere kadar devam eden parti yüzünden komşulardan şikayetler aldıklarını açıkladı. Peki Survivor 2020'de yarışmacıların kaldığı lüks malikane kimin? Hangi ünlü isme ait?

Survivor malikane partisi şikayet konusu oldu! Acun: Dünya çapında şikayet aldık! Survivor ödülü malikanenin sahibi kim?

Survivor 2020'de gönüllüler takımı haftanın büyük ödülünü kazanmıştı. Gönüllüler, kaldıkları villada ödülün bir parçası olan seksenler partisi ile doyasıya ve geç vakitlere kadar eğlendiler.

Survivor 2020'nin 67. bölüm iletişim ödülü oyunu öncesinde konuşan Evrim, özellikle bu partide gecenin ilerleyen vakitlerine kadar dans edip şarkılar söylediklerini anlattı. Acun Ilıcalı ise partideki gürültü nedeniyle şikayetler aldıklarını açıkladı. Acun Ilıcalı, "Sayenizde dünya çapında şikayet almış olduk, ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Malikanenin komşuları da önemli isimler. Bunlardan şikayet geldi. Baya geç saate kadar kalmışsınız" dedi.

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SURVIVOR ÖDÜL OYUNU MALİKANESİNİN SAHİBİ KİM?

Survivor 2020'de yarışmacılara ödül olarak sunulan ve son olarak 80'ler partisinin de yapıldığı malikanenin hangi ünlü isme ait olduğu ortaya çıktı.

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Evin kime ait olduğunu ise Survivor Panorama programının sunucusu Hakan Hatipoğlu dile getirdi.

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Ekranlara da yansıyan malikanenin bir dönem Jennifer Lopez ile evli olan dünyaca ünlü şarkıcı Marc Anthony'ye ait olduğu açıklandı.

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GÖNÜLLÜLER TAKIMI MALİKANEDE 80'LER PARTİSİNDE COŞTU!

Survivor gönüllüler takımı kıran kırana mücadelenin gerçekleştiği oyun sonrası büyük ödülün sahibi oldu.

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Yarışmacılar, jet skilere binerek kendileri için hazırlanan muhteşem villada doyasıya eğlenip karınlarını doyurdu.
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80'ler konseptine göre kıyafetler giyen yarışmacılar eğlenip tüm streslerini attılar.

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