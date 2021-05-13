Survivor market oyunu ve Anlat Bakalım'ı kim kazandı? 13 Mayıs Survivor 2021'de ödül ne oldu?

Survivor’da geçen hafta yeni kurulan mavi takım ile kırmızı takım bu defa market oyununda karşı karşıya geldi. Survivor'da son elenen isim ise Sergen olmuştu.

TAKIM KAPTANLARI KİMLER OLDU?

Survivor'da yeni haftanın takım kaptanları için oylama yapıldı. Market oyunu öncesinde yapılan oylamada kırmızı takım Aleyna Kalaycıoğlu, mavi takımda Steven kaptan seçildi.

SURVİVOR’DA MARKET OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2021'de market oyunu için oynanan avantaj oyununa kırmızı takımdan Berkay ve Aleyna Kalaycıoğlu, mavi takımdan Poyraz ve Merve çıktı. Müthiş mücadelede galip gelen mavi takım, seçim avantajını elde etti.

Oyunda parkurda türlü engelleri aşan yarışmacıların, finalde dört top atışını başarılı bir şekilde yapması gerekiyordu. Oyuna iyi başlayan kırmızı takım, 3-0 öne geçti. Fakat bu skoru uzun süre koruyamadı. Poyraz ve Merve'nin aldığı sayılar ile farkı bire indi. Sonrasında ise karşılıklı alınan sayılar ile skor 5-5 oldu.



Market oyunu ikinci tur eşleşmeleri sonrasında parkurda mavi takım rüzgarı esmeye başladı. Üst üste dört karşılaşmayı kazanan mavi takım, skoru 9-5 yaptı. Berkay'ın Dora'yı yenmesi ile fark üçe indi. Ama sonraki karşılaşmada Steven, İsmail karşısında galip gelmesi ile skor 10-6 oldu. Böylece mavi takım, market oyununu kazanan takım oldu.

