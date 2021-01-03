MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Survivor Melis Sezer kimdir? Melis Sezer kaç yaşında, nereli?

Survivor Melis Sezer kimdir? Melis Sezer kaç yaşında, nereli?

03.01.2021 09:44 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Survivor Melis Sezer kimdir? Melis Sezer kaç yaşında, nereli?

Survivor 2021 ünlüler takımı belli oldu. Öykü Çelik, Hayrettin gibi isimlerin katıldığı Survivor bu sene de merak konusu oluyor. Survivor'a giden milli tenisçimiz Melis Sezer hakkında bilgiler merak edildi. Survivor Melis Sezer kimdir, kaç yaşında, nereli?

Milli tenisçi Melis Sezer, Survivor 2021 ünlüler takımı kadrosunda yer alıyor. Genç yaşına rağmen ülkemizi uluslararası arenada başarılı bir şekilde temsil eden Melis Sezer, Survivor 2021 kadrosu sonrası merak konusu oldu.

Peki, Melis Sezer kimdir, kaç yaşında, nereli?

melis-sezer-kimdir1189539085ff0c73608e2a

Grand Slam’e katılan ilk Türk tenisçi olan Melis Sezer, internette hemen araştırılmaya başlandı.

MELİS SEZER KİMDİR?

Melis Sezer, 2 Haziran 1993 tarihinde İzmir’de doğdu. Türk millî tenisçi Melis Sezer, Enka Spor Kulübü oyuncusudur.

Survivor 2021 fragmanı yayınlandı! Eski yarışmacı da döndü! İşte Survivor 2021 ünlüler takımıSurvivor 2021 fragmanı yayınlandı! Eski yarışmacı da döndü! İşte Survivor 2021 ünlüler takımı

Melis Sezer, 2010 yılında Avustralya Açık Grand Slam Gençler Turnuvası'na ana tablodan katılmaya hak kazanan ilk Türk tenisçi oldu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERKoronavirüsü yenen Şener Şen'den hastalık sonrası yeni imajKoronavirüsü yenen Şener Şen'den hastalık sonrası yeni imaj
Seks oyuncaklarını bakın ne için kullanıyormuş! Bomba itirafSeks oyuncaklarını bakın ne için kullanıyormuş! Bomba itiraf
Yılbaşına sevenleriyle girecek! Yılbaşına sevenleriyle girecek!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ünlü profesörden çok kritik uyarı: Koronavirüsten daha kötü olacak

Ünlü profesörden çok kritik uyarı: Koronavirüsten daha kötü olacak

Bodrum'da korkunç olay! Elleri kelepçeli, başına poşet geçirilmiş halde ölü bulundu

Bodrum'da korkunç olay! Elleri kelepçeli, başına poşet geçirilmiş halde ölü bulundu

Göbeğinden zeytin yemişti! Son hali olay...

Göbeğinden zeytin yemişti! Son hali olay...

'Malatya'da engelli kıza tecavüz' iddiası hakkında flaş açıklama

'Malatya'da engelli kıza tecavüz' iddiası hakkında flaş açıklama

Genç çift vahşice katledildi! Kan donduran ifade

Genç çift vahşice katledildi! Kan donduran ifade

Gözler 4 Ocak'a çevrildi! Memur ve emekli maaş zammı ne kadar olacak?

Gözler 4 Ocak'a çevrildi! Memur ve emekli maaş zammı ne kadar olacak?

İlginizi Çekebilir

Şömine başında dertlendi! 2021 paylaşımı olay oldu

Şömine başında dertlendi! 2021 paylaşımı olay oldu

Kızları sosyal medyayı salladı!

Kızları sosyal medyayı salladı!

Ahmet Kaya şarkısı söyledi! Tepki yağdı

Ahmet Kaya şarkısı söyledi! Tepki yağdı

Süper minisi ve yırtmacıyla olay oldu

Süper minisi ve yırtmacıyla olay oldu

Sevgilisinden ayrıldı Survivor'a gidiyor! 'Takım arkadaşlarımla...'

Sevgilisinden ayrıldı Survivor'a gidiyor! 'Takım arkadaşlarımla...'

Olay oldu! Ebru Gündeş'ten bomba teklif

Olay oldu! Ebru Gündeş'ten bomba teklif

Diğer Haberler

Oğlunun ani ölümüyle yıkılan Hümeyra ilk kez görüntülendi! 'İyi değilim'

Oğlunun ani ölümüyle yıkılmıştı! 'İyi değilim'

Miley Cyrus ev dekorasyonunda seks oyuncaklarını kullanıyormuş!

Seks oyuncaklarını bakın ne için kullanıyormuş! Bomba itiraf

Defne Samyeli ve kızı Deren Talu'nun taytlı pozları olay oldu

Anne-kıza beğeni yağdı! Taytlı pozları olay oldu

Merve Boluğur: Bu kadar seksi olmak zorunda mıyım?

'Bu kadar seksi olmak zorunda mıyım?'

Seren Serengil'in annesinden bomba açıklama! 'Gitmiş bir daha ameliyat olmuş'

Hastalığıyla ilgili annesinden bomba açıklama! 'Gitmiş bir daha...'

Şeyma Subaşı süper minisiyle olay oldu! 'Arkadan...'

Süper miniyle cesur pozlar! 'Arkadan...'

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.