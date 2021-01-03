Survivor Melis Sezer kimdir? Melis Sezer kaç yaşında, nereli?

Milli tenisçi Melis Sezer, Survivor 2021 ünlüler takımı kadrosunda yer alıyor. Genç yaşına rağmen ülkemizi uluslararası arenada başarılı bir şekilde temsil eden Melis Sezer, Survivor 2021 kadrosu sonrası merak konusu oldu.

Peki, Melis Sezer kimdir, kaç yaşında, nereli?

Grand Slam’e katılan ilk Türk tenisçi olan Melis Sezer, internette hemen araştırılmaya başlandı.

MELİS SEZER KİMDİR?

Melis Sezer, 2 Haziran 1993 tarihinde İzmir’de doğdu. Türk millî tenisçi Melis Sezer, Enka Spor Kulübü oyuncusudur.

Melis Sezer, 2010 yılında Avustralya Açık Grand Slam Gençler Turnuvası'na ana tablodan katılmaya hak kazanan ilk Türk tenisçi oldu.

