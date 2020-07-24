Survivor Mert Öcal: ‘Gözüm üzerinizde’

Survivor yarışmasında tanıştığı Evrim Keklik ile adı aşk dedikodularına karışan Mert Öcal’dan manidar bir paylaşım geldi. Survivor Evrim ve Mert aşk iddiaları hakkında kesin bir açıklamayı seçmezken; ikilinin hayranları ise onları beraber görecekleri günü iple çekmeye başladı. İlişkiye dair herhangi bir paylaşım yapmayan Mert Öcal ve Evrim Keklik arasındaki sosyal medya atışmaları son sürat devam ediyor. Birbirlerinin her fotoğrafını beğenen ikili yorum atmayı da ihmal etmiyor.

‘YİNE AYNI TERLİKLER’



Survivor yarışmasından elendikten sonra adından söz ettirmeye başlayan Mert Öcal, Acun Ilıcalı’nın klasik tişört, şort ve terlik kombini ile poz verdi. Mert Öcal fotoğrafın altına ise; “Gözüm üzerinizde” notunu düştü. Paylaşımın ardından Mert Öcal’ın takipçileri ‘Evrim nerede ve yine aynı terlikler’ yorumlarını yaptı. Mert Öcal’ın gönderisini Evrim’in beğenmesi ise gözlerden kaçmadı. Mert Öcal'ın hayranları ise Evrim'in beğenisinden sonra yorum yapmasını beklemeye başladı.

