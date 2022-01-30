Survivor Mert Öcal ve Sude Burcu aşk mı yaşıyor? Acun Ilıcalı'dan uyarı! Mert Öcal ve Sude Burcu arasında ne oldu?

TV8'de ekranlara gelen Survivor'da Nisa ve Ogeyday'ın konuşmaları sonrası adada yeni bir aşk iddiası gündeme geldi. Ayrıca yarışmanın fragmanında Acun Ilıcalı'nın "15 yıllık Survivor tecrübemde herhangi bir yarışmacının herhangi bir yarışmacı için böyle bir şey dediğini duymadım" açıklamasını yaptığı görüldü. İşte aşk iddiasının ayrıntıları...

SURVİVOR MERT ÖCAL VE SUDE BURCU SEVGİLİ Mİ?

Yarışmanın yeni bölümünde Nisa ile Mert arasında gerilim yaşandı ve tartışma sırasında Mert, "Senin her olduğun yerde bir şey çıkıyor farkında mısın? Kaos çıkıyor" sözleri ile Nisa'yı suçladı. Survivor Aycan ise "Ogeday ve sen ayıp ettiniz" şeklnide konuştu. Buna karşılık Nisa "Ben gözümün önünde gördüm Aycan" cevabını verdi.

Mert'in, "Ben gözümün önünde gördüklerimi anlatayım mı Nisa ister misin?" sözleri ise izleyicileri meraklandırdı. Yarışmacıların kendi aralarındaki bu konuşmaları ise sosyal medyada da uzun süre konuşuldu.

Yaşanan tartışmalar konseyde de gündeme geldi. Survivor Ogeday konseyde konuyla ilgili konuşarak, "Bildiğim bir şeyi söylemek zaten kolay değildi. Ben de hepsini söyleyemedim. Eğer ki kendi de ismi gibi Mert ise bunu açık bir şekilde söyler" ifadelerini kullandı.

Tartışma süresince Sude'nin çok gergin olduğu kameralara yansıdı. İddianın gerçekliğinin olup olmadığı ve detayları ise Survivor'ın yeni bölümünde netlik kazanacak.

Son olarak Survivor'ın yeni bölüm fragmanında Survivor Mert'in "Nisa ve Ogeday, Sude ve beni hoş olmayan durumlara düşürdüler" dediği ve Sude'nin gözyaşlarına boğulduğu görüldü.



