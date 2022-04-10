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Survivor Merve Aydın kimdir? Merve Aydın'ın annesi öldü mü, ne zaman hayatını kaybetti?

10.04.2022 01:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merve Aydın, Survivor AllStar 2022'nin 73. bölümünün ardından yeniden gündem oldu. Survivor AllStar'ın en iddialı isimlerinden biri olan Aydın, ilk olarak yarışmanın 2014 sezonuna katılmış fakat asıl çıkışını 2015 yılında yapmıştır. Survivor Merve Aydın kimdir? Merve Aydın'ın annesi öldü mü, ne zaman hayatını kaybetti? soru ve konu başlıkları vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. İşte detaylar...

Survivor Merve Aydın kimdir? Merve Aydın'ın annesi öldü mü, ne zaman hayatını kaybetti?

Survivor AllStar 2022'nin iddiaları yarışmacılarından biri olan Merve Aydın, geçtiğimiz sezonlarda birinciliği kıl payı kaçırmıştı. 2012 Yaz Olimpiyatları'nda sakatlanmasına karşın yarışa devam etmesi ile hafuzalara kazınan Merve Aydın internette günün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Peki Survivor Merve Aydın kimdir? İddialı tavrıyla bilinen başarılı yarışmacının hayatı ve biyografisi haberimizde.

SURVİVOR MERVE AYDIN KİMDİR?

17 Mart 1990 tarihinde İstanbul Bakırköy’de dünyaya gelen Merve Aydın, ENKA spor kulübünün sporcusudur. Merve Aydın, 2008 senesinde Dünya Gençler Atletizm Şampiyonasında 800 metre yarışında üçüncü gelmiştir ve gümüş madalyayı almaya hak kazanmıştır. 2011 senesinde ise İzmir’de yapılan Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası-A Grubu 4×400 m bayrak yarışında birinci olmuştur. Yine 2011 senesinde Çek Cumhuriyetinde yapılan Avrupa 23 yaş altı Atletizm Şampiyonası'nda 800 metre koşuda gümüş madalya kazanmıştır.

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Aydın ayrıca 800 m. açıkhava ve salon Türkiye rekorlarının sahibidir. 2012 Yaz Olimpiyatları'nda sakatlanmasına rağmen yarışa devam etmesiyle de büyük ses getirmiştir. Yarış esnasında sakatlanan sporcu, 3:24.35′lik dereceyle serisini sonuncu olarak bitirmiştir.

MERVE AYDIN'IN ANNESİ ÖLDÜ MÜ, NE ZAMAN HAYATINI KAYBETTİ?

Survivor AllStar 2022 yarışmacısı Merve Aydın'ın annesi Nilgün Aydın, 2021 yılında kanserden dolayı hayatını kaybetti.

MERVE AYDIN'IN EŞİ KİMDİR?

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Merve Aydın, 2018 yılında Mehmet Akif Filiz ile evlenmiştir ve 'Barlas' isminde bir erkek çocukları bulunmaktadır.

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survivor
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