Survivor ne zaman başlıyor? Acun Ilıcalı açıkladı

MasterChef yarışmasıyla tanınan Murat Özdemir diskalifiye olduktan sonra Survivor'a katılıp katılmayacağı merak konusu oldu.

Murat Özdemir katıldığı yayında "Ben Acun abiden de özür diliyorum kendisi gariban babasıdır. Hani bana kızmasını istemem ama Survivor’a gidecektim herhâlde bu hareketlerden dolayı iptal oldu" dedi.

Bu açıklamadan sonra tüm gözler Acun Ilıcalı'ya çevrildi. Ilıcalı ise Hürriyet yazarı Cengiz Semercioğlu’na bu konuda şunları söyledi: "Hiç götürme kararımız olmadı ki vazgeçeyim... Sosyal medyada yazılıyor böyle şeyler, sonra büyük sitelere haber oluyor. Ben öyle reyting istemiyorum."

Ilıcalı yaptığı açıklamada Survivor Türkiye- Yunanistan’ın şubat ayında başlayacağını dile getirdi.