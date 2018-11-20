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Survivor ne zaman başlıyor? Acun Ilıcalı açıkladı

MAGAZİN HABERLERİ  | 20.11.2018 16:45 | Son Güncelleme

Survivor’ın 2019 sezonu merakla beklenirken Acun Ilıcalı’dan açıklama geldi. Ilıcalı hem Survivor 2019'un ne zaman başlayacağını açıkladı hem de MasterChef Murat'ın yarışmaya katılıp katılmayacağı konusuna noktayı koydu.

Survivor ne zaman başlıyor? Acun Ilıcalı açıkladı

MasterChef yarışmasıyla tanınan Murat Özdemir diskalifiye olduktan sonra Survivor'a katılıp katılmayacağı merak konusu oldu.

Murat Özdemir katıldığı yayında "Ben Acun abiden de özür diliyorum kendisi gariban babasıdır. Hani bana kızmasını istemem ama Survivor’a gidecektim herhâlde bu hareketlerden dolayı iptal oldu" dedi.

MasterChef Murat'tan Survivor açıklamasıMasterChef Murat'tan Survivor açıklaması

Bu açıklamadan sonra tüm gözler Acun Ilıcalı'ya çevrildi. Ilıcalı ise Hürriyet yazarı Cengiz Semercioğlu’na bu konuda şunları söyledi: "Hiç götürme kararımız olmadı ki vazgeçeyim... Sosyal medyada yazılıyor böyle şeyler, sonra büyük sitelere haber oluyor. Ben öyle reyting istemiyorum."

Ilıcalı yaptığı açıklamada Survivor Türkiye- Yunanistan’ın şubat ayında başlayacağını dile getirdi.

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Survivor survivor 2019 masterchef murat Acun Ilıcalı

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