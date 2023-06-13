Survivor Nefise kimdir, nerelidir? Survivor finalisti Nefise kaç yaşında, ne iş yapıyor? Final için son saatler!

Survivor Nefise ile ilgili aramalar finalist seçilmesinin ardından hız kazandı. Survivor 2023 sezonuna yedeklerden katılan Nefise, çıktığı sms oylamalarından başarıyla kurtularak tek kadın finalist oldu. Yarışmanın izleyicileri 'Survivor Nefise kimdir, nerelidir?' ekranını sorguluyor. İşte Survivor Nefise ile ilgili merak edilenler...

SURVIVOR NEFİSE KİMDİR?

Survivor Nefise Karatay, 25 Şubat 2000 doğumludur. Milli atlet olan Nefise Karatay, uzun atlama ve engelli atlama arasında kalsa da engelli atlamada mutlu olacağını düşünerek bu alana yöneldi. Annesinin adı Güner, babasının adı Mustafa olan sporcunun bir de erkek kardeşi olduğu biliniyor.

İki çocuklu bir ailenin ferdi olan Nefise'nin ailenin ilk çocuğu olduğu biliniyor. 2023 Survivor yarışmacısı Karatay, şimdilerde 23 yaşında.

YEDEKLERDEN GELDİ FİNALİST OLDU

Survivor Nefise, yarışmaya yedeklerden katılan isimlerden biri. Survivor'a yedeklerden katılan Nefise, verdiği büyük mücadele sonrasında finale kalmayı başardı.

Özgür ile final koltuğuna oturan Nefise'nin şampiyon olup olmadığı gecenin sonunda belli olacak.

