Survivor Nisa Bölükbaşı’nın fotoğrafına Barış Murat Yağcı dayanamadı!

Survivor’un Galataport’ta yapılan finalinden sonra memleketi Prag’a dönen Nisa Bölükbaşı İstanbul hasretine fazla dayanamadı. İstanbul’da daha uzun süre yaşamaya başlayan Survivor Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı arasındaki yakınlaşma hayranlarının gözünden kaçmadı.

Magazin gündeminde de yer alan aşk haberlerine karşı sessizliğini koruyan ikilinin her adımı yakın markaja alındı. Son olarak sosyal medya sektörüne hızlı bir giriş yapan Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı birbirlerinin Youtube kanalı için kamera karşısına geçti. Barış Murat Yağcı’nın son hamlesi ise ikilinin sevenlerini mutlu etti.

BARIŞ MURAT’TAN ESPRİLİ GÖNDERME



Youtube kanalları için video çekmeye başlayan Survivor Nisa ve Barış Murat Yağcı adeta güçlerini birleştirdi. Eğlenceli videolarla sevenlerine merhaba diyen ikiliye Enes Batur ve sevgilisi Ecenaz Üçer de eşlik etti. ‘Bil Bakalım’ oynarken Barış Murat ve Nisa Bölükbaşı arasında yaşanan komik anları fenomen yarışmacı sosyal medya hesabından hatırlattı.

Sosyal medya hesabından güneş ve gölge oyunlarını anlatan bir fotoğrafını yayınlayan Nisa Bölükbaşı’na ilk yorum Barış Murat Yağcı’dan geldi. Survivor Barış Murat Yağcı sevilen isme “muvafakatname” kelimesiyle takıldı. İkilinin arasındaki komik atışmaya hayranlarından beğeni yağdı.