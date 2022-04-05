Survivor Nisa'dan Nagihan Karadere'ye: Doping testinden yakalandın ya... Demet Akalın hemen paylaşım yaptı

Survivor son bölümde yine ortam gerildi. Nisa Bölükbaşı ve Nagihan Karadere birbirine girdi. Nagihan, kendisine çirkin, çirkef ve yalancı denmesiyle kızdı. Survivor Nagihan konuşmasında ''Benim nevrim dönüyor. Kimse kusura bakmasın. Her şeyi göze alarak geldim. Lütfen kimse bana yalancılıkla iftira atmasın. Biz buranın külünü toprağını yutmuş insanlarız. Eminim hepsinin idolüyümdür burada'' dedi.

Acun Ilıcalı, Nagihan'ı sakinleştirmeye çalıştı. Yaşanan gerginlik sonrası Acun Ilıcalı, 'Konseyi hemen noktalıyorum' dedi.

"DOPİNG TESTİNDEN YAKALANDIN"

Survivor fragmanında ise Nisa'nın ''Daha önce bu problemleri olduğunu biliyorum. Doping testinden yakalandın ya...'' demesi gündem oldu. Nagihan ise, ''Ben dopingden yakalanmadım. 11 yıllık rekorum hala orada bekliyor'' yanıtını verdi.

Nisa'nın bu iddiası sonrası Demet Akalın hemen paylaşım yaptı. Sıkı bir Survivor seyircisi olan Demet Akalın Nagihan'ı koruyarak "Hatalı çıkış doping değil" notuyla eski bir haberi paylaştı.

Akalın bir takipçisinin Nisa'yı savunmasına da "Ayn cümleler değil! Senin beynin yanmış ilaçlardan ve doping falan! Vuramazsın böyle gerçek dışı şeylerle hele ki milli bir sporcuyu duracağın yeri bilmelisin!" yanıtını verdi.



