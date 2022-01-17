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Survivor Nisa'ya ne oldu? Acun Ilıcalı'dan Nisa Bölükbaşı açıklaması

17.01.2022 21:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Acun Ilıcalı, Survivor 2022 All Star kadrosunda yer almasına rağmen yarışmada görünmeyen Nisa Bölükbaşı hakkında açıklama yaptı. Acun Ilıcalı, Nisa'nın rahatsızlığının devam ettiğini ve yerine Yağmur'un kadroya girdiğini söyledi. Ilıcalı, Nisa'nın ilerleyen dönemlerde yarışmaya dahil olacağını da söyledi.

Survivor Nisa'ya ne oldu? Acun Ilıcalı'dan Nisa Bölükbaşı açıklaması

Survivor 2022 All Star heyecanı 15 Ocak Cumartesi akşamı başladı. Survivor'da daha önce yarışan ve gerek tavırları gerekse performansıyla çok konuşulan Nisa Bölükbaşı da All Star kadrosuna dahil olmuştu. Ancak gönüllüler takımında yarışacağı açıklanan Nisa, ortadan görünmedi. Nisa Bölükbaşı'nın Dominik'e gitmeden önce koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı.

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Kadrodan çıkartılmayan Nisa karantinaya girdi. Nisa'nın yerine ise gönüllüler takımına yedeklerden Yağmur Banda dahil oldu.

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"İLERLEYEN GÜNLERDE KADROYA KATILACAK"

Acun Ilıcalı ise gönüllülerden Nisa hakkında açıklama yaptı. Ilıcalı, "Bir yarışmacımız rahatsız olduğu için başlayamadı. O da Nisa. Nisa ilerleyen günlerde kadroya dahil olacak. Yedeklerden Yağmur, Nisa'nın yerine kadroya katıldı. Bundan sonra bakalım Yağmur'un sonradan girecekken erken girmesi ona neler getirecek?" dedi.
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Anahtar Kelimeler:
survivor Nisa Bölükbaşı
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