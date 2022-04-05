Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? 5 Nisan Survivor ödül oyununu kim kazandı? Survivor All Star'da son bölümde ne oldu?

Ekranların sevilen yarışması Survivor All Star yeni bölümü ile 5 Nisan 2022 Salı akşamı izleyicisinin karşısına çıktı. Ödül oyunu için zorlu bir parkurda daha karşı karşıya gelen iki takımda varını yoğunu ortaya koydu. Heyecanı bir an bile düşmeyen Survivor'da hangi takımın ödül oyununu kazanacağı merak ediliyor. TV8'nin fenomen programı Survivor 5 Nisan ödül oyunun kazananı hakkında merak edilen detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...

SURVİVOR ÖDÜL OYUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2022 sezonu tüm heyecanıyla devam ediyor. En son oynanan ödül oyununda kıyasıya bir mücadele vardı. Survivor All Star'da 4 Nisan'da oynanan ödül oyununu Ünlüler takımı kazandı.

SURVİVOR 5 NİSAN ÖDÜL OYUNU KİM KAZANDI?

TV8'de yayınlanan Survivor yarışması ödül oyunu hangi takımın kazanacağı merak ediliyor. 5 Nisan akşamı oynanan Survivor ödül oyunu kimin kazanacağı merakla soruluyor. Seyirciler tarafından yoğun ilgi ile izlenen Survivor hangi takım kazandı izleyici tarafından araştırılıyor. Survivor 5 Nisan akşamı yayınlanan ödül oyunun kadınlar arasında yapılan turu ünlüler takımının kadınları kazandı. Sırada erkeklerin mücadelesi kaldı.

Survivor erkeklerinin de kazananı belli olduktan ödül oyununun galibi belli olmuş olacak. Survivor 5 Nisan ödül oyununu hangi takımın kazandığı henüz belli olmadı.

