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Survivor ödül oyununu kim, hangi takım kazandı? 11 Nisan Survivor'da ödül neydi?

11.04.2023 23:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor'da ödül oyununu kazanan takım ve ödülün ne olduğu merak konusu oldu. Acun Ilıcalı'nun sunduğu Surivor'da 11 Nisan 2023 Salı günü ödül oyunu heyecanı yaşandı. Survivor'ın sıkı takipçileri ödülün ne olduğunu ve kazanan takımı sorgulamaya başladılar. Peki, Survivor ödül oyununu kim, hangi takım kazandı? 11 Nisan Survivor'da ödül neydi?

Survivor ödül oyununu kim, hangi takım kazandı? 11 Nisan Survivor'da ödül neydi?

Survivor 2023 yarışması tüm heyecanıyla devam ediyor. Surivor'da bu kez ödül oyunu heyecanı yaşandı. Kırmızı ve mavi takım, ödül oyununda tüm kozlarını paylaştı. Yer yer gerginliklerin oluştuğu ödül oyununda yarışmacılar kıyasıya mücadele verdi. İşte 11 Nisan 2023 Salı günü Survivor'da yaşananlar...

11 NİSAN SURVİVOR'DA KİM, HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor'ın yeni bölümünde ödül oyunu heyecanı yaşanıyor. 7-5 Ünlüler Takımı'nın önde gittiği oyunda kazanan takım henüz belli olmadı. Detyalar netleştiğinde haberimiz güncellenecektir.

acun ılıcalı survivor

SURVIVOR'DA DİSKALİFİYE ŞOKU!

Survivor'ın damga vuran fragmanında bir yarışmacının diskalifiye edildiğini açıklayan Acun Ilıcalı şu ifadeleri kullandı;

"Hayretler içerisindeyim. Bunu yapanı görmedim mesela biliyor musun? Bugün yaşanan olay bana göre Survivor'da çok çok nadir göreceğimiz bir olay. Bencil olmamak zorundasın. Kendini düşünemezsin öyle. Sen başkaları için bir şey yapan biri misin genelde, nasıl birisindir? Ama bir şey kaçırmışım. Kendime ders vermeyi kaçırmışım. O arkadaki meşalen var ya! Onu almana da gerek yok. Çok teşekkür ediyoruz. Survivor'a da renk kattın, şimdi arkadaşlarınla vedalaşmadan ayrılabilirsin."

survivor mervee

VEDALAŞMASINA BİLE İZİN VERMEDİ

Survivor'ın 10 Nisan Pazartesi günü yayınlanan yeni bölümünde diskalifiye şoku yaşandı. Gönüllüler Takımı'nda yarışan Merve, Acun ılıcalı'nın sert sözleri sonrası şok yaşadı. Ilıcalı, Merve'nin 10 Nisan 2023 Pazartesi günü oynanan dokunulmazlık oyunundaki isteksiz tavırlarından ve takımının kaybetmesine sebep olduğundan bahsetti. Survivor Merve'nin sevgilisini özlediğinden dolayı yarışmada isteksiz oynadığını ve atış yapmadığını dile getiren Acun Ilıcalı, Merve'nin yarışmacı arkadaşlarıyla vedalaşmasına bile izin vermeden ada konseyini terk etmesini söyledi.


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