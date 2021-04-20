Survivor ödül oyununu kim kazandı? 19 Nisan Survivor 2021'de ödül ne oldu?

Survivor 2021’de ünlüler ile gönüllüler arasındaki mücadele devam ediyor. Yoğun mücadele ve tartışma içinde geçen dokunulmazlık oyunları ve ada konseyleri sonrasında ünlüler ile gönüllüler, büyük ödül için karşılaştı. Murat Ceylan’ın verilecek ödülü açıklaması ile yarışmacılar sevinçten havaya uçtu.

SURVİVOR’DA ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor 2021 son bölümde ödül oyunu, nehir üzerine kurulu parkurda oynandı. Oyun öncesinde açıklanan ödülü duyan yarışmacılar, kazanmak için parkurda kıyasıya bir mücadele verdi. Birçok engeli aşan yarışmacılar, finalde iki halka atışından sonra bir basket atışı yapmaları gerekiyordu. Sakatlığı geçen Berkay, bir hafta aradan sonra ödül oyununa parkura geri döndü.

Büyük ödülün verdiği hırsla ünlüler ve gönüllüler takımları arasında inanılmaz mücadele yaşandı. Yarışmacıların en takıldığı engel, basamakların yapıldığı engeldi. Ünlüler takımı, oyunu uzun bir süre önde götürdü. Ve skoru 9-7 yapmayı başardı. En iyiler mücadelesine ünlülerden Melis ve Batuhan, gönüllüler takımından Aleyna Kalaycıoğlu ve Berkay çıktı. En iyiler mücadelesinde iki karşılaşmayı kazanan gönüllüler, skoru 9-9'a getirdi. Ödül oyununu kazanan ise bayrak yarışında belirlendi.