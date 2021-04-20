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Survivor ödül oyununu kim kazandı? 19 Nisan Survivor 2021'de ödül ne oldu?

20.04.2021 02:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2021'in 19 Nisan Pazartesi akşamı ekrana gelen son bölümünde ödül oyunu heyecanı yaşandı. Survivor'da kazanan takımın Karayipler'in en lüks yerlerinden birine gideceği ödül oyununda nefes kesen mücadele yaşandı. Ünlüler ve gönüllüler yarışmacıları büyük ödülü kazanabilmek için zorlu parkurda ter döktü. Peki Survivor'da ödül oyununu hangi takım kazandı? İşte Survivor son bölümde yaşanlar.

Survivor ödül oyununu kim kazandı? 19 Nisan Survivor 2021'de ödül ne oldu?

Survivor 2021’de ünlüler ile gönüllüler arasındaki mücadele devam ediyor. Yoğun mücadele ve tartışma içinde geçen dokunulmazlık oyunları ve ada konseyleri sonrasında ünlüler ile gönüllüler, büyük ödül için karşılaştı. Murat Ceylan’ın verilecek ödülü açıklaması ile yarışmacılar sevinçten havaya uçtu.

SURVİVOR’DA ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor 2021 son bölümde ödül oyunu, nehir üzerine kurulu parkurda oynandı. Oyun öncesinde açıklanan ödülü duyan yarışmacılar, kazanmak için parkurda kıyasıya bir mücadele verdi. Birçok engeli aşan yarışmacılar, finalde iki halka atışından sonra bir basket atışı yapmaları gerekiyordu. Sakatlığı geçen Berkay, bir hafta aradan sonra ödül oyununa parkura geri döndü.

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Büyük ödülün verdiği hırsla ünlüler ve gönüllüler takımları arasında inanılmaz mücadele yaşandı. Yarışmacıların en takıldığı engel, basamakların yapıldığı engeldi. Ünlüler takımı, oyunu uzun bir süre önde götürdü. Ve skoru 9-7 yapmayı başardı. En iyiler mücadelesine ünlülerden Melis ve Batuhan, gönüllüler takımından Aleyna Kalaycıoğlu ve Berkay çıktı. En iyiler mücadelesinde iki karşılaşmayı kazanan gönüllüler, skoru 9-9'a getirdi. Ödül oyununu kazanan ise bayrak yarışında belirlendi.

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Bayrak yarışına ünlülerden İsmail - İlayda ve gönüllülerden Ayşe - Reşat çıktı. Müthiş mücadelede bayrak yarışını kazanan gönüllüler takımı, 10-9'luk skorla ödül oyununu kazandı.

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SURVİVOR’DA ÖDÜL NE OLDU?

Survivor’da ödül oyununu kazanan gönüllüler takımı yarışmacıları iki lüks araçla oyun alanından alındı ve Karayip’lerin en lüks yerleşim yerlerinden birine götürüldü.

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Lüks bir villada yemek yiyen yarışmacıları geceyi de burada geçirdi. Ayrıca, kazanan takımın kampına, içinde kahvaltılıklar, sebze ve meyve çeşitleri olan buzdolabı götürüldü.

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HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Survivor Türkiye’de bu hafta ilk dokunulmazlık oyununu ünlüler, ikinci dokunulmazlık oyununu da gönüllüler kazandı. Cumartesi ada konseyinde gönüllüler takımından yapılan ada oylamasında Dora ilk eleme adayı oldu. Pazar günü ünlüler takımı için toplanan ada konseyinde İlayda, ikinci eleme adayı oldu. Salı günü eleme konseyinde iki takımın SMS birincileri tarafından birer eleme adayı daha çıkarılacak.

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TV8 survivor
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