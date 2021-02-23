Survivor ödül oyununu kim kazandı? 22 Şubat Survivor'da ödül ne oldu? Survivor'da sembol oyununu kazanan belli oldu

Survivor Türkiye’nin 22 Şubat Pazartesi akşamı ekrana gelen son bölümünde Ü ünlüler takımına yeni bir yarışmacı katıldı. Survivor 2021’in yeni yarışmacısı olan Çağman Çatay, kum sahada oynanan basketbol maçına çıkarak takımına güç kazandırdı.

SURVİVOR’DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor Türkiye’de ünlüler ve gönüllüler takımları, bu defa kozlarını basketbol maçında paylaştı. Survivor stil basketbol maçında ünlüler ve gönüllüler iki erkek, iki kadın, bir erkek bir kadın olmak üzere üçer tane takım oluşturdu.

Oyunda ünlülerin üstünlüğü vardı ve maçın başında yakaladığı farkı korudu. Maçın yıldızı ise attığı müthiş basketler ile ünlüler takımından Çağrı oldu. Skorun 9-6 olduğu anda en iyi üçlü takımlar çıkarıldı. Ünlülerden Çağman - Çağrı - İsmail, gönüllüler ise Poyraz - Steven - Berkay üçlüsü ile çıktı. Bu oyunu 2-0 geriden gelip 3-2 kazanan gönüllüler aldı. Böylece skoru 9-7 oldu. Sonraki oyunda gönüllülerden Aleyna, Ayşe, Öykü üçlüsüne karşı ünlüler Merve, Gonca ve İlayda ile sahaya çıktı. Bu oyunu kazanan ünlüler oldu. Böylece 10-7 skorla ödül oyununu kazanan takım ünlüler oldu.