Survivor ödül oyununu kim kazandı, hangi takım? Aysu ve Barış arasında büyük gerginlik!

Survivor 2023 bütün heyecanıyla devam ediyor. Ödül oyununun oynandığı bu akşamki bölümde kazanan hangi takım oldu merak edildi. İzleyicilerden büyük ilgi gören yarışmada bu akşam oyunu kazanan takım ödül olarak kızarmış tavuk yiyecek. Açlıkla mcadele eden yarışmacıların bu ödüle sevinci izlenmeye değerdi. Peki Survivor ödül oyununu kim kazandı, hangi takım? İşte ayrıntılar...

SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor ödül oyununu kim kazandı merak ediliyor. Bu akşamki yarışmada hangi takım gecenin kazananı olacak heyecanla bekleniyor.

Kazananın gecenin sonunda belli olacağı yarışmada günün ilk yarışı Aysu ve Merve'yle başladı. Yardımcılar ise Cansu ve Senem oldu.

AYSU VE BARIŞ ARASINDA GERGİNLİK

Survivor Barış, kendisine yapılan saygısızlıkla gündemdeydi. Bu olayın yankıları devam ederken benzer bi konu bugün de Aysu ile yaşandı. Survivor Barış protezinin ima edilerek bir şeyler söylenmesine oldukça sinirlendi.

Daha yarışa başlamadan Survivor Barış için ' protezini düşünmeden söylüyorum sakın yanlış anlama' gibi bir cümle kullanan Aysu, izleyicilerden de büyük tepki topladı. İzleyiciler Ampute Milli Takım oyuncusu Barış Telli'ye sahip çıktı.

