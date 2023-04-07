Survivor ödül oyununu kim kazandı, hangi takım? İşte 7 Nisan Survivor ödül oyunu kazananları...

Survivor bu akşam yeni bölümüyle TV8 ekranlarına geldi. Surivor'da bu kez ödül oyunu heyecanı yaşandı. Klasik Survivor oyunlarından Anlat Bakalım, Kırmızı ve mavi takım, ödül oyununda tüm kozlarını paylaştı. Yer yer gerginliklerin oluştuğu ödül oyununda yarışmacılar kıyasıya mücadele verdi.

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI, HANGİ TAKIM?

Anlat Bakalım oyununun kazananı belli oldu. Yarışma sonunda galip gelen kırmızı takım oldu. Yakınlarıyla telefonda konuşma hakkı kazanan yarışmacılar oldukça eğlenceli anlar yaşattı. Mavi Takımdan Alper Rende dün Survivor adasından ayrılmıştı bu nedenle mavi takım kırmızı takıma göre bir kişi eksik yarıştı.

EĞLENCELİ ANLAR YAŞANDI

Anlat Bakalım oyununda oldukça eğlenceli anlar yaşandı. Özellikle Halil'in kelimesini çizerek anlattığı dakikalar hem yarışmacıları hem de izleyicileri kırdı geçirdi.

İletişim ödülünü kazanan kırmızı takımda Yusuf'un kız arkadaşıyla konuşması esnasında takım arkadaşlarının çıkışı oldukça güldürdü. Daha sonrasında da Kürşat Juan TikToker Cemre Solmaz ile telefonda konuşurken Murat Eken'in "Allah aşkına şu çocuğa bir sevgili bul" demesiyle ekran başındakiler oldukça eğlenceli anlar geçirdi.

Cemre Solmaz da Murat Eken'e " Onun bir Rümeysa'sı olmayabilir ama ben varım" diyerek cevap verdi. İkili arasındaki konuşmalar takım arkadaşlarını da oldukça güldürdü.



