Survivor ödül oyununu kim kazandı? Survivor'da ilk defa kadın ve erkek yarışmacı eşleşti! İşte büyük ödülü kazanan takım

Survivor 2020’nin 1 Haziran Pazartesi akşamı ekrana gelen 93. bölümünde büyük ödül oyunu heyecanı yaşandı. Her hafta Pazartesi günü oynanan ve her seferinde daha farklı, daha büyük bir ödül konulan oyunu kazanmak için takımlar inanılmaz bir mücadele sergiledi. Performanslarını sonuna kadar zorlayan ünlüler ile gönüllüler yarışmacıları arasında bazen tansiyon yükseldi.
Survivor 2020'de büyük ödülü açıklayan Ilıcalı, "Kazanan takım hemen buradan araçlarına binecek. Adventure parka gidecek. Arazi araçları ile tur yapacak. Akşam malikaneye döneceksiniz. Dominik'in en iyi SPA'sını kurduk. yüz bakım masajı, cilt bakımı, hamam, ayak bakım masajı. SPA timi bekliyor mutlu etmek için. Akşam yemeğinde mükemmel birer iskender yiyecek. Döner tezgahı kurulacak. Soğuk kahve çeşitleri eşliğinde San Sebastian cheesecake ile son bulacak" dedi. Ödülü duyan yarışmacılar büyük sevinç yaşadı.
Survivor 2020 yeni bölümde ödül oyununda Sercan'ın Berkan'ı yenmesi sonrasında Yunus Emre ile Berkan arasında tansiyon bir anda yükseldi. Survivor'ın önceki bölümünde de kavganın eşiğine gelen iki yarışmacı, yine birbirlerinin üzerine yürüdü. Takım arkadaşları, Yunus Emre ile Berkan, birbirlerinden uzaklaştırdı ama ikili arasındaki tartışma sözlü olarak uzun zaman sürdü. Burada devreye Acun Ilıcalı girdi ve Yunus Emre'nin bir daha küfür etmemesi yönünde uyardı.
Fakat Yunus Emre, Acun Ilıcalı'nın uyarılarına karşı gülümseyerek cevap verdi ve itiraz etti. Bunun üzerine Acun Ilıcalı, uyarılarına kulak asmayan Yunus Emre'yi oyundan ihraç etmeye karar verdi.
Survivor 2020'de ödül oyununda yarışmacılar, parkurda gözü kapalı olarak yarıştı. Oyunda gözleri kapalı olan yarışmacılara, birer arkadaşı yol boyunca onlara yön vermeye çalıştı. Finale kadar ellerinde topu çevirerek ve gözleri kapalı ilerleyen yarışmacılar çok zorlandılar. Finalde ise yarışmacılar, iki sepete iki büyük topu sokmaları gerekiyordu. Oyunda gönüllüler, ilk başlarda rakibine üstünlük sağladı ve ilk yarıyı 5-2 önce bitirdi.
Survivor 2020'de Yunus Emre'nin ihraç edilmesi sonrasında ünlüler takımı geriden geldikleri oyunda öne geçmeyi başardılar. Gönüllüler skorda 9-8 öne geçince iki takımdan birer yarışmacı seçilmesi istendi. Ünlüler takımı Sercan'ı seçerken gönüllüler takımından Evrim parkura çıktı. Böylece Survivor 2020 sezonunda ilk defa bir kadın ve bir erkek yarışmacı eşleşmiş oldu. Bu karşılaşmada sayıyı alan Evrim oldu. Böylece Gönüllüler, 10'a 8 skorla Survivor'da büyük ödül oyununu kazandı.
Survivor'da ödülü kazanan gönüllüler, arazi araçlarıyla safari turunun ardından malikaneye geçerek spa yaptırarak yorgunluk attı.
Okuyucu Yorumları 0 yorum