Survivor ödül oyununu kim kazandı? Survivor'da ilk defa kadın ve erkek yarışmacı eşleşti! İşte büyük ödülü kazanan takım

Survivor 2020’nin 1 Haziran Pazartesi akşamı ekrana gelen 93. bölümünde büyük ödül oyunu heyecanı yaşandı. Her hafta Pazartesi günü oynanan ve her seferinde daha farklı, daha büyük bir ödül konulan oyunu kazanmak için takımlar inanılmaz bir mücadele sergiledi. Performanslarını sonuna kadar zorlayan ünlüler ile gönüllüler yarışmacıları arasında bazen tansiyon yükseldi.

SURVIVOR’DA BÜYÜK ÖDÜL NE OLDU?

Survivor 2020'de büyük ödülü açıklayan Ilıcalı, "Kazanan takım hemen buradan araçlarına binecek. Adventure parka gidecek. Arazi araçları ile tur yapacak. Akşam malikaneye döneceksiniz. Dominik'in en iyi SPA'sını kurduk. yüz bakım masajı, cilt bakımı, hamam, ayak bakım masajı. SPA timi bekliyor mutlu etmek için. Akşam yemeğinde mükemmel birer iskender yiyecek. Döner tezgahı kurulacak. Soğuk kahve çeşitleri eşliğinde San Sebastian cheesecake ile son bulacak" dedi. Ödülü duyan yarışmacılar büyük sevinç yaşadı.

YUNUS EMRE NEDEN İHRAÇ EDİLDİ?

Survivor 2020 yeni bölümde ödül oyununda Sercan'ın Berkan'ı yenmesi sonrasında Yunus Emre ile Berkan arasında tansiyon bir anda yükseldi. Survivor'ın önceki bölümünde de kavganın eşiğine gelen iki yarışmacı, yine birbirlerinin üzerine yürüdü. Takım arkadaşları, Yunus Emre ile Berkan, birbirlerinden uzaklaştırdı ama ikili arasındaki tartışma sözlü olarak uzun zaman sürdü. Burada devreye Acun Ilıcalı girdi ve Yunus Emre'nin bir daha küfür etmemesi yönünde uyardı.