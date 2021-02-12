Survivor ödül oyununu kim kazandı? Yeni takım kaptanları belirlendi! 11 Şubat Survivor 2021'de ödül ne oldu?

Survivor Türkiye’nin 25. bölümünde gönüllüler takımına Öykü ve Berkay, ünlüler takımına Yiğit adlı yeni yarışmacılar dahil oldu. Survivor 2021’de yeni yarışmacılar, kendilerini ödül oyunu parkurunda göstermeye çalıştı. Ödül oyununda mücadele zirveye çıktı.

SURVİVOR’UN YENİ YARIŞMACILARI

Survivor’da mücadele doludizgin devam ederken yeni yarışmacıların katılmasıyla heyecan daha da arttı. Üç yeni yarışmacıdan Yiğit ünlüler takımına, Öykü ve Berkay ise gönüllüler takımına dahil oldu. Yeniden şekillenen kadrolar ile iki takım ödül oyununda karşılaştı.

YENİ HAFTANIN KAPTANLARINDA DEĞİŞİKLİK OLDU MU?

Survivor'da yeni haftanın kaptanları, ödül oyunu öncesinde belirlendi. Ünlüler takımında yapılan oylama ile Barış bir kez daha kaptan seçildi. Gönüllüler takımında ise Reşat kaptanlık yapmak istemediğini söyledi ve aday olarak Yunus Emre'yi söyledi. Farklı isimlerin söylendiği oylamada en fazla oy alan Yunus Emre, gönüllüler takımı kaptanı oldu.

SURVİVOR 2021’DE ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor yeni bölümde ödül oyununda Murat Ceylan, yarışmacıları heyecanlandıran ödülü açıkladı. Ceylan ödülün bazlama tost ve çay olduğunu duyurdu.