Survivor ödül oyununu kim kazandı? Yeni takım kaptanları belirlendi! 11 Şubat Survivor 2021'de ödül ne oldu?

Survivor Türkiye’nin 25. bölümünde gönüllüler takımına Öykü ve Berkay, ünlüler takımına Yiğit adlı yeni yarışmacılar dahil oldu. Survivor 2021’de yeni yarışmacılar, kendilerini ödül oyunu parkurunda göstermeye çalıştı. Ödül oyununda mücadele zirveye çıktı.
Survivor’da mücadele doludizgin devam ederken yeni yarışmacıların katılmasıyla heyecan daha da arttı. Üç yeni yarışmacıdan Yiğit ünlüler takımına, Öykü ve Berkay ise gönüllüler takımına dahil oldu. Yeniden şekillenen kadrolar ile iki takım ödül oyununda karşılaştı.
Survivor'da yeni haftanın kaptanları, ödül oyunu öncesinde belirlendi. Ünlüler takımında yapılan oylama ile Barış bir kez daha kaptan seçildi. Gönüllüler takımında ise Reşat kaptanlık yapmak istemediğini söyledi ve aday olarak Yunus Emre'yi söyledi. Farklı isimlerin söylendiği oylamada en fazla oy alan Yunus Emre, gönüllüler takımı kaptanı oldu.
Survivor yeni bölümde ödül oyununda Murat Ceylan, yarışmacıları heyecanlandıran ödülü açıkladı. Ceylan ödülün bazlama tost ve çay olduğunu duyurdu.
Ödül oyunu öncesindeki avantaj oyunu da nefes kesen bir mücadeleye sahne oldu. Erkeklerde ünlüler, kadınlarda gönüllüler kazanınca oyun final atışlarına kaldı. Bu atışlar için Ünlülerden İsmail, gönüllülerden Poyraz seçildi. İki yarışmacı, verilen tek disk ile sembolleri devirmeye çalıştı. Üç sembolü ilk deviren Poyraz oldu. Böylece seçim avantajını gönüllüler takımı kazandı.
Survivor 2021'in yeni bölümünde yeni yarışmacıların da katıldığı ödül oyunu oynandı. Yarışmacılar, ödül oyunu parkuru ortasında bulunan kelimelerin tek mi çift mi olduğuna bakmaları ve bu kelimeleri göre oyunun sonunda doğru sandığı seçmeleri gerekiyor. Böylece birinde daha fazla disk bulunan kutuyu seçerek atışlarda avantaj elde etmiş oldu. Oyunun başında gönüllüler hızlı başladı ve 4-0 öne geçti. Sonrasında ise ünlülerin atağı geldi ve skorda 6-5 öne geçti. Ardından bir Ünlüler bir gönüllüler öne geçti. Fakat oyununda sevinen takım ünlüler oldu. Ünlüler takımı, 10-8 skorla ödül oyununu kazandı.
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