Survivor ödül ve Bil Bakalım oyununu kim kazandı? Ödül ne oldu? 2 Temmuz Survivor ödül oyununu kazanan takım

Survivor'ın yeni bölümünde kırmızı ve mavi takım yarışmacıları ödül oyunu için karşı karşıya geldi. Parkurda adeta fırtına gibi esen 2 takım yarışmacıları, ödüle sahip olabilmek için son ana kadar mücadele etti.

SURVIVOR'DA YENİ TAKIMLAR NASIL OLDU? KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da son defa oynanan kaptanlık oyununu Cemal Can ve Berkan kazandı. Cemal Can mavi takıma Yasin ve Sercan'ı seçerken, ilk defa kaptan olan Berkan ise Elif ve Barış'ı kırmızı takıma dahil etti.

SURVİVOR'DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2020'nin yeni bölümünde kırmızı ve mavi takım yarışmacıları ödül için karşı karşıya geldi. Oldukça zorlu bir parkurda mücadele eden iki takım yarışmacıları da ödülü fazlasıyla istiyordu. Cemal Can, Sercan ve Yasin'in yer aldığı mavi takım, Barış, Berkan ve Elif'in yer aldığı kırmızı takım yarışmacılarıyla karşı karşıya geldi. Ödül oyununu baştan sona üstün götüren mavi takım 10-4 gibi açık farkla ödülü kazanmayı başardı.



ÖDÜL OYUNUNDA YASİN SAKATLANDI

Survivor ödül oyununda parkurda düşen Yasin acılar içinde yerde kaldı. Survivor sağlık ekibinin müdahale ettiği Yasin ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yasin'in sakatlanmasının ardından ise mavi takım iki kişiyle oyunu tamamladı. Yasin'in sakatlığı ve Survivor'a devam edip etmeyeceği ise yeni bölümde belli olacak.