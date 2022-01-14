Survivor Ogeday'dan Nisa Bölükbaşı itirafı! "Evet de demiyorum hayır da..."

Survivor 2020'nin adından en çok söz ettiren isimlerinden biri de Nisa Bölükbaşı'ydı. Gerek Cemal Can Canseven'le olan dostluğu gerekse ilginç tavırlarıyla adından bolca söz ettiren Nisa Bölükbaşı aynı zamanda Sercan Yıldırım'ın büyük aşkı olarak hafızalarda kaldı.

ADI ŞİMDİ DE ESKİ ŞAMPİYON OGEDAY İLE ANILIYOR

Yarışma sonrası Barış Murat Yağcı'yla aşk yaşayan Nisa Bölükbaşı'nın bu ilişkisi olaylı bir şekilde bitmişti. Survivor 2020 All Star'a katılması beklenen Nisa Bölükbaşı'nın adı geçtiğimiz günlerde eski Survivor şampiyonlarından Ogeday Girişken'le anılmıştı. Ve günler sonra Ogeday Girişken'den öyle bir Nisa Bölükbaşı açıklaması geldi ki sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü.

Geçtiğimiz günlerde Survivor'un iki polüler ismi arkadaşlarıyla beraber Kapadokya tatiline gidip bir de oradan fotoğraf paylaşınca ortalık karışmıştı.

Kimi çevreler Nisa Bölükbaşı ile Ogeday Girişken'in flört ettiğini ve birbirlerine çok yakıştıklarını söylerken, kimi çevrelerse birlikte Survivor'a gideceklerini ve yakın arkadaş olduklarını söylüyordu. Ancak Ogeday Girişken'in yaptığı açıklama kafaları karıştırdı.

"NE EVET DERİM NE HAYIR"

Ogeday Girişken'den Nisa Bölükbaşı ile aralarında olanlar hakkında ilk açıklamayı yaptı. Survivor öncesi yarışmacılarla yapılan röportajlar esnasında Nisa ile aralarında çıkan aşk dedikoduları hakkında konuşan Ogeday, "Çıkan haberlere evet de demiyorum, hayır da demiyorum; havada bırakıyorum." ifadelerini kullandı.

Öte yanda Nisa Bölükbaşı koronavirüse yakalandı. Survivor All-Star'a daha sonra yedeklerden dahil olacak.



