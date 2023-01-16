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Survivor Panorama sunucuları kimler? Survivor Panorama 2023 saat kaçta, hangi günler var?

16.01.2023 15:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor Panorama, yarışmanın yeni sezonun başlamasıyla birlikte yeniden gündeme geldi. Survivor Panorama'da yarışmacıların performansları ve yarışmanın analizleri yapılıyor. Peki, Survivor Panorama sunucuları kimler? Survivor Panorama 2023 saat kaçta, hangi günler var? İşte tüm ayrıntılar...

Survivor Panorama sunucuları kimler? Survivor Panorama 2023 saat kaçta, hangi günler var?

Survivor 2023 heyecanı başladı. Survivor yeni sezonun başlamasıyla birlikte Survivor Panorama hakkında da araştırmalar hız kazandı. Ekranların sevilen programı Survivor'ın konuşulduğu ve analizlerinin yapıldığı Survivor Panorama sunucuları ve yayın tarihi belli oldu. Peki, Survivor Panorama sunucuları kimler? Survivor Panorama 2023 saat kaçta, hangi günler var? İşte tüm merak edilenler...

SURVİVOR PANORAMA SUNUCULARI KİMLER?

Geçtiğimiz sezon Survivor Panorama sunucuları Hakan Hatipoğlu, Kemal Özcanlı, Damla Can ve Kübra Açıl olmuştu. Bu sezon da sunucular belli oldu.

Yeni sezon Survivor Panorama sunucuları ise ilk bölümde Hakan Hatipoğlu, Evrim Keklik, Kemal Özcanlı ve Ayşe Keklik oldu. Farklı sunucu ve konukları ile Survivor Panorama ilerleyen bölümlerde ekranlarda olacak.

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SURVİVOR PANORAMA 2023 SAAT KAÇTA, HANGİ GÜNLER VAR?

Survivor Panorama hafta içi her gün izleyicisinin karşısına çıkacak. Canlı olarak yayınlanacak olan program her gün aynı saatte, saat 13:45'te yayınlanacak.

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Survivor Panorama

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