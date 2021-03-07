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Survivor Poyraz neden yok? Yiğit Poyraz diskalifiye mi oldu?

07.03.2021 15:34 | Son Güncelleme:
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Survivor Poyraz neden yok? Yiğit Poyraz diskalifiye mi oldu?

Survivor'ın 2021 gönüllüler takımı yarışmacılarından Poyraz'ın yarışlarda yer almaması, takipçilerini endişelendirdi. Peki Survivor Yiğit Poyraz oyunlarda neden yok?

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor'ın son bölümünde Poyraz'ın yer almamasıyla ilgili gerçek ortaya çıktı.

Gece sonunda yapılan ada konseyindeki oylamada, beş oy Hanzade'ye, kalan beş oy ise Öykü'ye çıktı. Böylece eleme potasına Hanzade ve Öykü Uysal girmiş oldu.

Dokunulmazlık mücadelesi ve konsey öncesinde arkadaşlarının yanında olamayan Poyraz ile ilgili açıklamayı Murat Ceylan yaptı. Ünlü sunucu Ceylan, Poyraz'ın sakatlığı nedeniyle oyunda yer alamayacağını açıkladı. Bunun üzerine sosyal medyada Yiğit Poyraz ile ilgili birçok yorum yapıldı.

Survivor Panorama Hafta Sonu yorumcularından Gökhan Özdemir de gönüllüler takımında yer alan Poyraz'ın sağlık durumu ile ilgili açıklama yaptı.

Canlı yayında konuşan Özdemir, "Poyraz'ın ayağında bir ödem var ve üzerine basmaması gerekiyor. Kendisi revirde tedavi altında ve yarışa dönecek. Poyraz'a şu an ödem insin diye ilaç veriliyor, çok sıkıntılı bir sakatlığı yok" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
survivor
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