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Survivor Sahra evlendi! Yarışmacı arkadaşları yalnız bırakmadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2019 16:48 | Son Güncelleme

Survivor'ın 2018 Kıbrıs finalinde sevgilisi İdris Aybirdi'den evlenme teklifi alan Sahra Işık dünyaevine girdi. İkiliyi Survivor'dan yarışmacı arkadaşları da yalnız bırakmadı.

Survivor Sahra evlendi! Yarışmacı arkadaşları yalnız bırakmadı

Katıldığı Survivor yarışmasıyla adını duyuran Sahra Işık, uzun süredir birlikte olduğu İdris Aybirdi ile evlendi.

Düğüne aile ve akrabalarının yanı sıra, Işık'ın Survivor'daki arkadaşları da katıldı. Sahra Işık düğün sonrası sosyal medyada hesaplarından soyadına Aybirdi'yi de ekledi.

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"Teşekkür Mektubu" başlıklı bir yazı da yayınlayan Sahra Işık şu ifadeleri kullandı: "Bu kadar özel ve güzel bir gecede bizim yanımızda olan herkese çok ama çok teşekkür ederim.. Nereden başlayacağımı bilemiyorum aslında. O kadar duyguluyum ki hislerimi anlatamam.

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Çok zor ama bir o kadar da keyifli bir süreç geçirdik. Başta Canım Eşim ve AİLEM olmak üzere çok sevdiğim değerli arkadaşlarım ve yanımda olan herkese minnetarım. Siz olmasaydınız bu süreci nasıl atlatırdım inanın bilmiyorum. Evli, mutlu, sonrası ilerde Allah nasip ederse küçük Sahra fena olmaz sanki..."

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Sahra'nın düğününe Merve Aydın, Adem Kılıçcı, Seda Ocak, Murat Ceylan, Damla Can da katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
survivor sahra Sahra Işık

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