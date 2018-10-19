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Survivor Sahra'nın nişanlısı İdris Aybirdi ölümden döndü

MAGAZİN HABERLERİ  | 19.10.2018 14:31 | Son Güncelleme

Survivor yarışması ile adını duyuran Sahra Işık'ın nişanlısı iş insanı İdris Aybirdi, önceki gün geçirdiği talihsiz kaza sonucu ölümden döndü

Survivor Sahra'nın nişanlısı İdris Aybirdi ölümden döndü

Ankara'ya iş toplantısı için giden ve evine dönerken İstanbul’da trafik kazası geçiren İdris Aybirdi, apar topar Kadıköy'de özel bir hastaneye kaldırıldı.

Sahra Işık, nişanlısını bir an olsun yalnız bırakmadı.

Sahra Işık, Instagram hesabından İdris Aybirdi'nin hastanede tedavi gördüğü anları takipçileriyle paylaştı.

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Sahra Işık geçen haziranda Kıbrıs'ta yapılan final sırasında erkek arkadaşı İdris Aybirdi'den evlilik teklifi almıştı.

Sevgililer iki ay önce de Sapanca'da aile arasında nişanlanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
survivor sahra İdris Aybirdi

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