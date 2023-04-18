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  4. Survivor şampiyonu Merve Oflaz göğüs dekolteli poz verdi! "Bu güzellik halis mi"

Survivor şampiyonu Merve Oflaz göğüs dekolteli poz verdi! "Bu güzellik halis mi"

18.04.2023 08:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Var Mısın Yok Musun yarışmasıyla ün kazanan ardından Survivor'a katılan Merve Oflaz yarıştığı ilk yılda şampiyon olmuştu. Daha sonra farklı dizilerde rol alan Merve Oflaz sosyal medya hesabından pozlarını paylaştı. Ünlü ismin göğüs dekolteli pozlarına beğeni yağdı.

Survivor şampiyonu Merve Oflaz göğüs dekolteli poz verdi! "Bu güzellik halis mi"

TV 8 ekranlarında yayınlanan Survivor'ın eski sezon yarışmacılarından olan ve yarıştığı dönemde şampiyon olan Merve Oflaz kariyerine televizyon ekranlarında devam ediyor. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlü isim göğüs dekolteli pozlarıyla adeta büyüledi.

merve-oflaz

34 yaşındaki ünlü isim pozlarına "O gelen güneş tutulması mı" notunu düştü. Oflaz'ın takipçileri fotoğraflarına "Yok böyle güzellik", "Bu güzellik halis mi", "Güneş gibi parlıyorsun", "Saçlar çok yakışmış", "Çok güzelsin" yorumlarında bulundu.

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Ünlü ismin fotoğraflarını beğenenler arasında Hazal Filiz Küçükköse ve Hande Sarıoğlu da yer aldı.

merve-oflaz-sütyensiz-poz-verdi

Survivor Kızlar – Erkekler yarışmasına katılan ve şampiyon olan Merve Oflaz daha sonra dizi oyunculuğuna geçiş yaptı.

merve-oflaz-sütyensiz

Kalbim 4 Mevsim dizisinde rol alan ünlü ismin oynadığı yapımlar arasında Not Defteri, Muhteşem Yüzyıl, Eve Dönüş, Rengarenk ve Arka Sokaklar da bulunuyor.

merve-oflaz-göğüs-dekolteli

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