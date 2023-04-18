Survivor şampiyonu Merve Oflaz göğüs dekolteli poz verdi! “Yok böyle güzellik”

TV 8 ekranlarında yayınlanan Survivor'ın eski sezon yarışmacılarından olan ve yarıştığı dönemde şampiyon olan Merve Oflaz kariyerine televizyon ekranlarında devam ediyor. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlü isim göğüs dekolteli pozlarıyla adeta büyüledi.

34 yaşındaki ünlü isim pozlarına "O gelen güneş tutulması mı" notunu düştü. Oflaz'ın takipçileri fotoğraflarına "Yok böyle güzellik", "Güneş gibi parlıyorsun", "Saçlar çok yakışmış", "Çok güzelsin" yorumlarında bulundu.

Ünlü ismin fotoğraflarını beğenenler arasında Hazal Filiz Küçükköse ve Hande Sarıoğlu da yer aldı.

Survivor Kızlar – Erkekler yarışmasına katılan ve şampiyon olan Merve Oflaz daha sonra dizi oyunculuğuna geçiş yaptı.

Kalbim 4 Mevsim dizisinde rol alan ünlü ismin oynadığı yapımlar arasında Not Defteri, Muhteşem Yüzyıl, Eve Dönüş, Rengarenk ve Arka Sokaklar da bulunuyor.



