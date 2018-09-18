Survivor şampiyonu Ogeday Girişken dansözle karşılıklı göbek attı

Survivor şampiyonlarından Ogeday Girişken, gittiği eğlece mekanında oryantelle karşılıklı göbek attı.
Ogeday Girişken geçtiğimiz gün düzenlenen bir etkinliğe katıldı. İlerleyen saatlerde mekanda eğlencenin dozu artarken, dansözlerin ısrarı üzerine dayanamayan Ogeday,kendini sahnede buldu.
Arkadaş grubuyla gönlünce eğlenen Ogeday, geleneğe uyup dansöze para yapıştırırken oldukça keyifliydi.
Mekanın işletmecisi İlgi Gövsa’nın, ev sahipliğinde gerçekleşen gecede pop müziğin yeni yıldızı Gökçe Türk, Survivor 2017 şampiyonu Ogeday göze çarpan isimler arasındaydı.
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