Survivor şampiyonu Yusuf Karakaya'dan Hikmet itirafı!

Survivor 2019 yarışması, 1 Temmuz Pazartesi akşamı ekrana gelen final bölümüyle ekrana veda etti. Seda ile birlikte finale kalan Yusuf Survivor'ın şampiyonu oldu. Büyük finalden bir gün sonra ise Survivor Panorama 'Şampiyonun Hikayesi'nde Yusuf ve diğer yarışmacılar, Survivor Panorama programına katıldı.

"FİKİR AYRILIKLARIMIZ OLSA DA..."

Bodrum Kalesi'nden canlı olarak yayınlanan programda, yorumcu Hakan Hatipoğlu Yusuf'a oyunlarda en çok zorlandığı yarışmacıyı sordu. Yusuf oyunlarda kendisini en zorlayan ismi açıkladı. Survivor'da başarılı performansıyla dikkat çeken ancak talihsiz bir sakatlık sonucu ayrılan Hikmet ile ilgili itirafta bulunan Yusuf, yarışmayı en çok sevdiği kişinin Hikmet olduğunu söyledi. Yusuf, "

Türk - Yunan takımlarındayken kolay gördüğümüz sayılara gidiyorduk. Takım benle Hikmet'i seçiyordu. Türkiye'yi en güzel şekilde temsil etmeye çalıştık. Takımlar karıştı. Siyah takımken yine aynı stratejiyi yaptık. Takım kırılıyordu. Biz de Hikmet, Seda ve Afroditi'yi kıralım dedik. O sırada Yusuf-Hikmet rekabeti arttı. Yarışmayı en çok sevdiğim kişi Hikmet’tir. Ne kadar fikir ayrılıklarımız olsa da. Ben de güçlü birine karşı daha iyi performans sergileyebiliyorum. Rekabeti en çok sevdiğim Hikmet idi" ifadelerini kullandı.