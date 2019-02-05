Survivor Seda Ocak kimdir? Sema Aydemir'in ikizi Seda kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

Daha önceki sezonların en hırslı isimlerinden Sema Aydemir’in ikiz kardeşi olan Seda Ocak, Survivor 2019'daki performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Aslen Bursalı olan Seda, 34 yaşında ve antrenörlük yapıyor.

'Korkum yok, hırsıma güveniyorum' sloganıyla Survivor'a başlayan Seda Ocak, '"Öncelikle söyleyeyim ben Sema değil ikiziyim. Peki Sema mı, Seda mı? Onu da Survivor'da görelim" ifadelerini kullanmıştı.

SEDA OCAK KİMDİR?

Seda Ocak, 17 Ağustos 1985 tarihinde Bursa’da dünyaya geldi. Bursa Kız Lisesi’nden mezun olan Seda Ocak, sırasıyla anaokulu öğretmenliği ve spor yönetimini bitirdi. Rumeli Üniversitesi'nde spor danışmanlığı yapmakta olan Seda Ocak, evli ve 2 çocuk annesi.

Spor hayatına 10 yaşında atlet olarak 100 metre engelli olarak başladı. Milli takımda Balkan Şampiyonu olduktan sonra sporu bıraktı.





