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Survivor Semih Öztürk'ün yıllar önce oynadığı klip ortaya çıktı! Nefise Karatay ile görüntüleri sosyal medyayı salladı

19.07.2023 16:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ütopya ve Survivor yarışmalarıyla adını tüm Türkiye'ye duyuran Semih Öztürk, son olarak Survivor Ekstra programında yorumcu koltuğunda oturmuş ancak eski eşinin paylaşımı nedeniyle Semih Öztürk'ün işine son verilmişti. Öztürk şimdi de yıllar önce oynadığı bir klip ile sosyal medyanın diline düştü.

2016 yılında Survivor'da yarışarak adını geniş kitlelere duyuran Semih Öztürk, yarışma sonrasında Survivor Ekstra programının yorumcuları arasında yer almıştı.

Acun Medya Genel İdari Koordinatörü ve Acun Ilıcalı'nın sağ kolu Alpay Kazan'ın hayatını kaybetmesinin ardından Kurretülayn Matur'un yaptığı paylaşım nedeniyle Semih Öztürk'ün Survivor Ekstra'dan kovulması günlerce konuşulmuştu.

Survivor Semih Öztürk 5

Aylar önce de eşi Kurretülayn Matur'la boşanan Öztürk yaptığı açıklamalarla ve paylaşımlarla sık sık gündem olmuştu. Öztürk şimdi de yıllar önce oynadığı bir klip ile gündem oldu.

Survivor Semih Öztürk 6

Survivor Semih Öztürk'ün yıllar önce Erol Evgin’in klibinde rol aldığı ortaya çıktı. Öztürk, o dönemlerdeki sakalsız haliyle dikkat çekti. Semih Öztürk’ün klipteki hali sosyal medyayı salladı. Görenler tanımakta güçlük çekti.

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Survivor Semih, 2011 yılında Erol Evgin’in “Gözbebeğim Sen Çok Yaşa” albümünden “Gel Otur Yanıma” isimli şarkısına çektiği klipte rol almış. Semih Öztürk, Erol Evgin’in Nefise Karatay ile birlikte oynadığı klipte Erol Evgin’in gençliğini canlandırmış.

semih klip 2

Semih Öztürk'ün gençlik halini görenler; 'Ne kadar yaşlanmışsın Semih', 'Semih olduğuna inanamadım', 'Semih olduğunu öğrenince çok şaşırdım' gibi yorumlar yaptılar.

semih klip 3

Semih Öztürk, 1990 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Aslen Bursalı olduğu biliniyor. Marmara Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü'nden mezun oldu.

Survivor Semih Öztürk 1

Ardından Güney Fransa’ya gitti ve Paul Valery Üniversitesinde tiyatro eğitimi aldı.

Survivor Semih Öztürk 3

2014 yılında Ütopya yarışmasına katıldı ve bu yarışma sayesinde adını duyurdu.

Survivor Semih Öztürk 4

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survivor Nefise Karatay Semih Öztürk ütopya ele

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