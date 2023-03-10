Survivor Senem ayrıldı mı, diskalifiye mi oldu? Survivor 2023 yarışmacısı Senem Genç kimdir, nereli, kaç yaşında? Bir veda haberi daha!

Survivor Senem ile ilgili dikkat çeken bir açıklamada bulunuldu. Her zaman, 2023 Survivor'ın gelmiş geçmiş en zor Survivor olduğunu vutgulayan Acun Ilıcalı, gönüllüler takımından Senem'in kendi isteğiyle adaya veda ettiğini açıkladı. İşte Survivor Senem Genç'in hayatı ve biyografisi...

SURVİVOR SENEM AYRILDI MI?

Survivor yarışmacısı Senem Genç kendi isteğiyle adaya veda etti.

Gönüllüler takımında yarışan Senem, hem takım arkadaşlarıyla hem de ünlüler takımıyla sürekli bir kavga halindeydi. Yarışmacı arkadaşlarına sert çıkışları nedeniyle sürekli olarak uyarılıyordu.

SURVİVOR SENEM DİSKALİFİYE Mİ OLDU?

Senem Genç ile ilgili açıklamayı Acun Ilıcalı yaptı

Acun Ilıcalı, konseyde yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bu akşam için söyleyebileceğim tek bir şey var. Biliyorsunuz yedek yarışmacılarımızı almamıştık. Bu hafta Senem'in vedasıyla alakalı eleme olmayacak. Gelişmeleri size açıklayacağız."

SURVİVOR SENEM KİMDİR?

Survivor yarışmacısı Senem Genç ezonun ilk yedekleri ile Dominik'e geldi.

Senem Genç Beden eğitimi öğretmenidir.

Genç kızın İstanbul'da yaşadığı bilinmektedir.

