Survivor Sercan'dan Nisa'ya büyük jest: "Kıyamıyorum o yesin" Survivor açık arttırma yemek oyununa Sercan ve Nisa damga vurdu

Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler tüm hızıyla devam ediyor. Kıyasıya mücadelenin sürdüğü Survivor'da bu defa açık arttırmada eğlenceli anlar yaşandı. Acun Ilıcalı'nın sunduğu açık arttırmada, son oyunu kazanan ünlüler takımı daha fazla parayla yemek alma şansı elde etti.

Aralarındaki yakınlaşmayla gündem olan ve aşk yaşadıkları iddia edilen Sercan ve Nisa arasındaki diyaloglar dikkat çekti. Açık artırmada ünlüler takımından Sercan, gönüllüler takımından Nisa'ya kıyamadı ve büyük jest yaptı. Açık arttırmadan çekilen Sercan, Acun Ilıcalı'nın 'Neden elini indirdin? ' sorusu üzerine 'Nisa'ya kıyamıyorum. O yesin' dedi.

Sercan takım arkadaşlarını da açık arttırmaya katılmaması için ikna etmeye çalıştı. Sercan'ın büyük jesti, Nisa'nın da yüzünü güldürdü.

ÜNLÜLER TAKIMI YEMEKLERİ YEDİ!

Ancak açık arttırmada daha az yemek kazanan Cemal Can, Nisa, Ardahan, Evrim ve Yasin en fazla üzülen isimlerden oldu.

Ünlüler takımı ise açık arttırmaya daha fazla pesoylla katılma hakkı olduğu için yemeklere daha fazla para harcadı ve karınlarını doyurdu.