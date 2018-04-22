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Survivor son bölümde Turabi parkuru parçaladı

MAGAZİN HABERLERİ  | 22.04.2018 09:43 | Son Güncelleme

Survivor son bölümde iki takım ilk mücadelesini ödül oyunu için verdi. Oyun sonunda kazanan taraf Gönüllüler oldu. 3 oyun üst üste kaybeden Ünlüler'de Turabi oyun sonunda parkuru parçaladı

Survivor son bölümde Turabi parkuru parçaladı

Survivor'ın dün akşamki oyunu nefesleri kesti. Yarışmacılar 5'er kişilik grup halinde yarıştı.

Kadın yarışmacılar parkurda bir hayli zorlandı. Merve pek çok kez parkurda yere yığıldı. Oyun sonunda kazanan taraf Gönüllüler oldu.

TURABİ PARKURU PARÇALADI

3 kez üst üste ödül oyunu kaybeden Ünlüler'de gerilim had safhadaydı. Turabi Çamkıran ise bu oyunda pek fazla varlık gösteremedi. Gönüllüler'in 10'a 6 kazandığı oyun sonrası Turabi, parkuru parçaladı.

TKTK

Gönüllüler'den Nagihan, "Turabi'yi ilk defa bu kadar sinirli görüyorum" yorumunda bulundu. Adaya döndükten sonra açıklama yapan Turabi, "Oyun kaybettiğimiz için kafayı yiyeceğim" dedi.

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Turabi Survivor

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