Survivor sürgün kampı nedir? Survivor 2022'de sürgün kampı uygulaması ne demek?

Sevilen yarışma Survivor 2022'de bu sezon ilk defa uygulanacak olan yeni kurallar Acun Ilıcalı tarafından duyuruldu. Konseyde yapılan bilgilendirmelere göre, bu sezonda eleme adayları Sürgün Kampı ismi verilen yere gitmek durumunda kalacak.

Peki Survivor sürgün kampı nedir, uygulama nasıl olacak?

SURVİVOR SÜRGÜN KAMPI NEDİR?

'Sürgün kampı'nın duyurulmasının sonrasında uygulamanın detayları merak edilmeye başlandı. Ilıcalı, "Sürgün kampını başlatıyorum. Bu akşam buradan biri ayrılacak ve tek başına kalacak. Bu akşam bir yarışmacıyı Sürgün Kampına yollayacaksınız. İkinci, üçüncü ve dördüncü yarışmacılar da gittikten sonra dört yarışmacıdan biri Survivor'a veda edecek." şeklinde konuştu.

"TAMAMEN AYRI BİR YERDE OLACAK, İLETİŞİM KURMAK YOK"

Acun Ilıcalı aynı zamanda "Diğer kalanlar o adada günleri boş bir şekilde geçirdikten sonra geri dönecekler. Hiçbir şekilde oyunlara giremeyecekler. Yarışmacılar hiçbir şekilde diğerleriyle iletişim kuramayacak. Dört yarışmacı beraber kalacak. Ödülden de faydalanmayacaklar, günlük erzaklarını tüketebilecek. Tamamen ayrı bir yerde bir kamp olacak ve iletişim kurmak yok." şeklinde konuştu. "Dört gün orayı çıkaramayacak 10 yarışmacı sayabilirim." ifadesini kullanan Ilıcalı, "Orada saatlerin zor geçtiğini biliyorum. Onun dışında ilk giden 24 saat boyunca tek kalacak. İkinci giren iki kişiyle yaşayacak. Oraya gidenin Allah yardımcısı olsun." dedi.

Uygulama Survivor yarışmasının tarihinde ilk defa uygulanacak. Sürgün kampı, yalnızca ilk hafta için geçerli olacak.

