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Survivor tarihinde bir ilk! Acun Ilıcalı: Survivor ödül oyunu canlı yayınlanacak ve seyirciler de yarışacak!

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2020 01:54 | Son Güncelleme

Survivor tarihinde ilk defa bir oyun canlı yayında ekrana gelecek. Survivor ada konseyinde konuşan Acun Ilıcalı, "Survivor'ın 14 yıllık tarihinde bir ilk yaşanacak. Bir ödül oyunu canlı yayında ekrana gelecek ve seyirciler de bu oyuna katılabilecek" dedi. Acun Ilıcalı'nın canlı yayın açıklaması yarışmacıları heyecanlandırdı. Peki Survivor canlı yayın ödül oyunu nasıl ve ne zaman olacak?

Survivor tarihinde bir ilk! Acun Ilıcalı: Survivor ödül oyunu canlı yayınlanacak ve seyirciler de yarışacak!

Survivor 2020 yarışmasının 19 Mayıs Salı ekrana gelen son bölümünde Acun Ilıcalı aldıkları sürpriz bir kararı açıkladı. Survivor tarihinde bir ilk yaşanacağını ifade eden Ilıcalı, önümüzdeki günlerde bir ödül oyunun canlı yayınla ekrana geleceğini duyurdu.

"CANLI YAYINDAKİ ÖDÜL OYUNUNA SEYİRCİLER DE KATILACAK"

Acun Ilıcalı açıklamasında, "4 yıllık Survivor tarihinde bir ilki yapacağız. Bu da bayram haftasına özel bir durum olacak. Oynayacağınız bir yarışmayı canlı olarak yayınlayacağız. Seyircilerimiz bu yarışmaya dahil olacaklar. Yarışma seyircilerimizin de dahil olduğu bir yarışma olacak. Performans yarışması olmayacak. Canlı yayında yarışacaksınız. Hepinize güveniyorum. Sizinle canlı yayına çıkma cesaretine sahibim" ifadelerini kullandı.

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Survivor'da ilk defa ekrana canlı olarak gelecek ödül oyununun detaylarını ise Ilıcalı önümüzdeki günlerde açıklayacak.

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