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Survivor tarihinde bir ilk yaşanacak! Acun Ilıcalı açıkladı: Survivor yarışmacıları canlı yayın yapacak!

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2020 03:01 | Son Güncelleme

Survivor 2020 yarışmasının 5 Mayıs Salı ekrana gelecek olan yeni bölümünde yarışmacıları büyük bir ödül bekliyor. Acun Ilıcalı ödülü "Survivor tarihinde bir ilk olacak" sözleriyle açıkladı. Survivor'da ilk defa yarışmacılar canlı yayın yaparak hayranlarıyla buluşacak. Survivor iletişim oyununda ünlüler ve gönüllüler kum sahada futbol maçı yapacak.

Survivor tarihinde bir ilk yaşanacak! Acun Ilıcalı açıkladı: Survivor yarışmacıları canlı yayın yapacak!

Survivor 2020 yarışmasının 5 Mayıs Salı ekrana gelecek olan 67. yeni bölümünün fragmanı yayınlandı. Survivor 2020 izleyicilerini heyecan dolu bir bölüm bekliyor. Kum sahadaki futbol maçını kazanan takım ise iletişim oyununda Survivor’da bir ilki yaşayacak.

SURVIVOR YARIŞMACILARI CANLI YAYIN YAPACAK

Survivor iletişim oyununu kazanan takım, Acun Ilıcalı’nın Instagram hesabından canlı yayın yapacak, sorulara cevap verecek. Acun Ilıcalı sürpriz ödülü, "Survivor iletişim ödülünü kazanan takım bir ilki gerçekleştirecek. Benim Instagram hesabımdan
canlı yayın yapacaklar. Survivor izleyicilerden gelen yorumları onlara ileteceğiz. Survivor tarihinin ilki olacak" sözleriyle duyurdu.

Survivor yeni bölümde iletişim oyununda ekrana gelen futbol oyunu müthiş bir mücadeleye sahne olacak ve oyunda sinirler gerilecek. Survivor fragmanında dikkat çeken ise Yunus Emre ile Berkan arasındaki tartışma oldu.

SURVIVOR'DA ELEME ADAYLARI AÇIKLANACAK!

Survivor 67. bölümde en çok merak edilen ise 'Survivor 2020’ye kim veda edecek?' sorusunun yanıtı olacak. 5 Mayıs Salı akşamı yapılacak eleme konseyinde bir yarışmacının Survivor macerası sona erecek. Survivor 2020'de bu hafta eleme adayları Berkan ve Mert oldu.

Salı akşamı ekrana gelecek olan bölümde ise sms oylamasında en yüksek oy alan gönüllüler ve ünlülerden 2'şer yarışmacı, elemeye kalacak olan 4 adayı daha belirleyecek. Mert ve Berkan dışında isimleri söylenecek olan 4 yarışmacı arasında en az oyu alan yarışmacı Survivor'dan elenecek.

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Survivor, Survivor 2020, survivor canlı yayın,

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