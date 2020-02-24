Survivor Tayfun Erdoğan'dan babası Emrah ile ilgili itiraflar: Bir imzayla aramızdaki bağ bitti!

Survivor 2020'nin altıncı bölümünde gönüllüler takımından Tayfun Erdoğan'ın röportajı damga vurdu. Survivor'da gönüllüler takımında yarışan Tayfun Erdoğan, babası olan Emrah ile yaşadıklarını anlattı. Survivor Tayfun Erdoğan'ın ismi bir dönem babası ile olan ilişkisi ile gündeme gelmişti.

Survivor yeni bölümde duygularını dile getiren Tayfun Erdoğan, annesi ve dedesini çok özlediğini söyledi. Oyunlara onların duasını alarak çıktığını belirten Tayfun Erdoğan, dedesinin kendisini oğlu yerine koyduğunu ve onu hep babası olarak gördüğünü açıkladı.

"BABAMI İLK KEZ TELEVİZYONDA GÖRDÜM"

Emrah'ın babası olduğunu ispatlamak için çektiklerini anlatan Survivor Tayfun'un sözleri izleyenleri duygulandırdı. Geçmişte yaşadığı zor dönemleri anlatan Tayfun, "Dedemle baba gibi büyüdüm. 4-5 yaşıma kadar baba olarak dedemi bildim. Dedeme bir baba şefkatiyle sarılırdım. Dedem oğlu yerine beni koydu. Dayım trafik kazasında ölmüştü. Annem kasaptan kemik alır ve utandığı için köpeğine aldığını söylerdi. O aldığı kemikleri kaynatıp bana kemik suyu çorba içirirdi. Annem benim için her şeyi yaptı. Çocukluğumdan beri babamı tanımadı. İlk defa 7 yaşında televizyonda gördüm ve 'Bu senin baban' dediler. O kadar zor günler geçirdim ki. Yaşıtlarım 1. sınıfa giderken ben İstanbul'da DNA testlerine gidiyordum" dedi.