Survivor Turabi'den Sercan Yıldırım'a olay sözler! "Orasını mı tutacak burasını mı?"

Survivor All Star'da Kırmızı Takım'da ortam gerildi. Sercan Yıldırım ve Turabi konseyde birbirlerine dair söyledikleri sözlerle gündeme geldi. Turabi yine sözünü sakınmadı.

Survivor Turabi eski futbolcu Sercan'ı hedef alarak "Sercan'a gerçekten güvenmiyorum çıktığında orasını mı tutacak burasını mı tutacak diye garanti sayıları ona emanet edemem" dedi. Turbo Turabi devamında ise şu ifadeleri kullandı:

"Bence oyun alanında kendisine kızmalı. Bana göre Nagihan'ın stratejisinden dolayı yükselebildik, Sercan şimdi kızacak da sanki futbol sahasında gibi bir orasını tutuyor bir burasını tutuyor kendini yere atıyor. Ben öyle en son kendimi yere attığımda bel kemiğimi kırdım, Sercan nereden baksan bunu 5 kere yapıp ayağa kalktı."

Sercan ise yanıt olarak "Turabi senelerdir konuşuyor, tarzımız çok farklı. Yargılamıyorum" dedi.





