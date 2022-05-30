Survivor Türkiye: Büyük Macera ile tanınan Kemal Pekser'den yıllar sonra itiraf! "Adayı silahlı adamlar bastığında..."

Survivor Türkiye: Büyük Macera yarışmasında yer alan oyuncu ve sunucu Kemal Pekser yıllar sonra ortaya çıktı. Uzun bir zaman sonra ekrana dönmeye hazırlanan oyuncu yıllar sonra Survivor itirafında bulundu. Kemal Pekser "O zaman ülkenin ilk yarışması olduğu için böyle Ünlüler, Gönüllüler yoktu. Normal vatandaş olarak başvurmuştum" dedi.

Kemal Pekser Sabah'tan Berna Çağlarer'e konuştu. Ünlü isim "Survivor'ı ilk deneyimleyenlerden biri olarak Kemal Pekser, Survivor 2022'ye nasıl bakıyor? Unutamadığınız bir anınızı bizimle paylaşır mısınız?" sorusuna şu itirafla yanıt verdi:

"TUZLU SU İÇMİŞTİK"

Bence çok şanslılar çok iyi bir prodüksiyon ve yarışmacıları önemseyen bir ekip var orada. Bizim o şekil bir şansımız yoktu çok. Olay atlattık hatta bir keresinde adayı silahlı adamlar basmıştı baya bir korkmuştuk. Bizim barınaklarımız falan yoktu biz kendimiz yapmıştık her şeyi. Üstümüze örtecek battaniye bile yoktu. 40 gün yerde kumda yatmış, tansiyonlarımız yerine gelsin diye denizden tuzlu su içmiştik.



