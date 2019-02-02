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Survivor Türkiye-Yunanistan başlıyor! İşte Survivor 1. bölüm tanıtımı

DİZİ HABERLERİ  | 02.02.2019 15:22 | Son Güncelleme

Survivor Türkiye - Yunanistan başlıyor. İlk oyun, nefes kesen mücadele... Survivor Türkiye - Yunanistan ne zaman ve saat kaçta?

Survivor Türkiye - Yunanistan için nefesler tutuldu ve o gün geldi! Survivor Türkiye - Yunanistan tüm heyecanıyla bu akşam başlıyor.

Survivor Türkiye - Yunanistan 1. bölüm tanıtımı da yayınlandı.

Bu akşam TV8'de saat 20.00'de başlayacak Survivor severler nefes kesen bir mücadeleye şahitlik edecek.

Bu arada Survivor 2019 Türkiye Yunanistan yarışmasını, Acun Ilıcalı ile birlikte eski yarışmacı Murat Ceylan sunacak. Survivor'da yıllardır sunuculuk yapan Alp Kırşan ise bu sene yer almayacak.

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