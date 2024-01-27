Survivor'un yıldızı Barış Telli'nin hayatı film oluyor! Başrolünü Taner Ölmez'in üstlendiği "Hayatla Barış" filminin afişi yayınlandı

Türkiye'de ve dünyada "Ampute Messi" olarak tanınan milli sporcu Barış Telli'nin hayatının anlatıldığı "Hayatla Barış" filminin ilk afişi paylaşıldı.

Barış Telli'yi Taner Ölmez’in canlandırdığı filmin kadrosunda Nazan Kesal, Bülent İnal, Gürkan Uygun, Biran Damla Yılmaz, Sinan Tuzcu, Erkan Üçüncü, Arben Akış, Alara Turan, Mekin Sezer, Gurur Çiçekoğlu ve Devrim Kabacaoğlu yer alıyor.

Yönetmenliğini Ekin Pandır'ın yaptığı ve Caner Erzincan ile Koray Yeltekin'in kaleme aldığı filmin çekimleri İstanbul'da gerçekleştirildi. Müziklerinde ise Fahir Atakoğlu imzası bulunan filmin Berlin Film Festivali Premium gösterimi yapılması da bekleniyor. (AA)