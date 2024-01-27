Mynet Trend

BİZE ULAŞIN

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Sinema Tv
    4. Survivor'un yıldızı Barış Telli'nin hayatı film oluyor! Başrolünü Taner Ölmez'in üstlendiği "Hayatla Barış" filminin afişi yayınlandı

    Survivor'un yıldızı Barış Telli'nin hayatı film oluyor! Başrolünü Taner Ölmez'in üstlendiği "Hayatla Barış" filminin afişi yayınlandı

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    27.01.2024 15:59 | Son Güncelleme:
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Barış Telli'nin mücadeleyle dolu hayat hikayesinin anlatıldığı "Hayatla Barış" filminin vizyon tarihi belli oldu. Küçük yaşta yaşadığı talihsiz kazadan sonra bir bacağını kaybeden Barış'ın hikayesini beyaz perdeye yansıtacak film, 23 Şubat 2024'te izleyiciyle buluşacak.

    Türkiye'de ve dünyada "Ampute Messi" olarak tanınan milli sporcu Barış Telli'nin hayatının anlatıldığı "Hayatla Barış" filminin ilk afişi paylaşıldı.

    1

    Barış Telli'yi Taner Ölmez’in canlandırdığı filmin kadrosunda Nazan Kesal, Bülent İnal, Gürkan Uygun, Biran Damla Yılmaz, Sinan Tuzcu, Erkan Üçüncü, Arben Akış, Alara Turan, Mekin Sezer, Gurur Çiçekoğlu ve Devrim Kabacaoğlu yer alıyor.

    2

    Yönetmenliğini Ekin Pandır'ın yaptığı ve Caner Erzincan ile Koray Yeltekin'in kaleme aldığı filmin çekimleri İstanbul'da gerçekleştirildi. Müziklerinde ise Fahir Atakoğlu imzası bulunan filmin Berlin Film Festivali Premium gösterimi yapılması da bekleniyor. (AA)

    İlginizi Çekebilir

    2. sezonu için müjde geldi! Geri dönüyor

    2. sezonu için müjde geldi! Geri dönüyor

     Sonu başından belliymiş! Sosyal medya bu detayı konuşuyor

    Sonu başından belliymiş! Sosyal medya bu detayı konuşuyor

     "Halka açık yerlerde seviyoruz" dedi! Dudak dudağa poz geldi

    "Halka açık yerlerde seviyoruz" dedi! Dudak dudağa poz geldi

     Yatak odası itirafı şaşkına çevirdi! "Sadece 10 saniye sürdü"

    Yatak odası itirafı şaşkına çevirdi! "Sadece 10 saniye sürdü"

     “Göğüslerimi gösteriyormuşum” isyanı! AVM’den kovulunca...

    “Göğüslerimi gösteriyormuşum” isyanı! AVM’den kovulunca...

     Buzlarla meydan okuma! Sonu kötü bitti

    Buzlarla meydan okuma! Sonu kötü bitti

    Kesfet

    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    İlk bakışta anlaşılmadı! Bikini tartışması: "Var mı yok mu?"İlk bakışta anlaşılmadı! Bikini tartışması: "Var mı yok mu?"
    Yanlışlıkla en yakın arkadaşımın kocasıyla ilişki yaşadımYanlışlıkla en yakın arkadaşımın kocasıyla ilişki yaşadım
    Kahin FBI'yı uyardı! 'Daha kötüsü geliyor'Kahin FBI'yı uyardı! 'Daha kötüsü geliyor'
    Anahtar Kelimeler:
    Taner Ölmez Barış Telli survivor barış telli
    En Çok Okunan Trend Haberler
    27 model elektrikli otomobilde Türkiye kapısı kapandı!

    27 model elektrikli otomobilde Türkiye kapısı kapandı!

    Motorine 1,38 TL zam geliyor

    Motorine 1,38 TL zam geliyor

    Müstehcen görüntüleri yayıldı! Beyaz Saray'dan hamle geldi

    Müstehcen görüntüleri yayıldı! Beyaz Saray'dan hamle geldi

    Sapık komşu böyle yakalandı! Kapının önündeki terlikleri koklayıp yaladı

    Sapık komşu böyle yakalandı! Kapının önündeki terlikleri koklayıp yaladı

    Tecavüzcü hiçbir şey olmamış gibi yürüyerek kaçtı

    Tecavüzcü hiçbir şey olmamış gibi yürüyerek kaçtı

    Kahin FBI'yı uyardı! 'Daha kötüsü geliyor'

    Kahin FBI'yı uyardı! 'Daha kötüsü geliyor'

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

    Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

    O bir klasik! Stanley termos indirime girdi, bu fırsat kaçmaz

    O bir klasik! Stanley termos indirime girdi, bu fırsat kaçmaz

    "Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

    "Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

    12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

    12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

    Hepsi indirimde! Columbia'dan Jack Wolfskin'e en kaliteli outdoor ayakkabılar burada

    Hepsi indirimde! Columbia'dan Jack Wolfskin'e en kaliteli outdoor ayakkabılar burada

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.