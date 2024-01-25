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    4. Squid Game 2. sezonu için müjde geldi! Geri dönüyor

    Squid Game 2. sezonu için müjde geldi! Geri dönüyor

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    25.01.2024 13:38 | Son Güncelleme:
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    Netflix’in en çok izlenen yapımlarından biri olan Squid Game, tüm dünyada dikkatleri üzerine çekerek popüler olmayı başarmıştı. Güney Kore yapımı dizinin ikinci sezonu büyük bir merakla beklenirken hayranlarına müjde geldi. Squid Game 2. sezon yayın tarihi henüz kesinleşmese de 2024 yılının sonuna kadar seyircisini selamlayacağı açıklandı.

    Netflix'te ilk sezonuyla fırtınalar estiren Squid Game dizisinin 3 yıllık hasretin ardından yeni sezonuyla seyircisinin karşısına çıkması bekleniyor. İkinci sezonun yayın tarihine ilişkin olarak kesinleşen bir bilgi bulunmasa da Netflix'in 2024 takviminde "Squid Game", "The Diplomat" ve "Empress"in ikinci sezonlarının, "Bridgerton"ın üçüncü sezonlarının yer alması hayranlarını heyecanlandırmaya yetti.

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    İkinci sezonda kadroya eklenen yeni oyuncuların yanı sıra Lee Jung-jae, Lee Byung-hun, Wi Ha-jun ve Gong Yoo gibi oyuncuların da rollerine geri dönmesi bekleniyor.

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