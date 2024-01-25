Squid Game 2. sezonu için müjde geldi! Geri dönüyor

Netflix'te ilk sezonuyla fırtınalar estiren Squid Game dizisinin 3 yıllık hasretin ardından yeni sezonuyla seyircisinin karşısına çıkması bekleniyor. İkinci sezonun yayın tarihine ilişkin olarak kesinleşen bir bilgi bulunmasa da Netflix'in 2024 takviminde "Squid Game", "The Diplomat" ve "Empress"in ikinci sezonlarının, "Bridgerton"ın üçüncü sezonlarının yer alması hayranlarını heyecanlandırmaya yetti.

İkinci sezonda kadroya eklenen yeni oyuncuların yanı sıra Lee Jung-jae, Lee Byung-hun, Wi Ha-jun ve Gong Yoo gibi oyuncuların da rollerine geri dönmesi bekleniyor.