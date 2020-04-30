MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Survivor voleybol maçında Evrim Acun Ilıcalı'ya meydan okudu: "Üzeriz, yorarız" Survivor 62. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Survivor voleybol maçında Evrim Acun Ilıcalı'ya meydan okudu: "Üzeriz, yorarız" Survivor 62. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2020 02:16 | Son Güncelleme

Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler'in 62. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Survivor yeni bölümde, Acun Ilıcalı ve ekini, Evrim ve Nisa ile voleybol maçı oynayacak. Kazanan takımı destekleyenlerin yemek yiyeceği oyunda, Acun Ilıcalı ise rakip takım için karşı iddiayı arttırdı ve 2 katı ödül koydu. Ancak oyun öncesinde Acun'a meydan okuyan Evrim'in "Bu sefer işiniz zor" sözleri dikkat çekti. Buna rağmen Evrim'in takımını Cemal Can'dan başka destekleyen olmadı. İşte Survivor yeni bölüm fragmanı.

Survivor voleybol maçında Evrim Acun Ilıcalı'ya meydan okudu: "Üzeriz, yorarız" Survivor 62. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Survivor 2020'nin 30 Nisan Perşembe akşamı ekrana gelecek olan 62. yeni bölümünde voleybol maçı heyecanı yaşanacak. Eski voleybolcu olan Evrim'in takımı geçen hafta Acun Medya takımına yenilmişti. Yine voleybolcu olan Nisa ise geçen hafta Acun Ilıcalı'nın takımında yer almıştı. Ancak Nisa ve Evrim bu hafta aynı takımda olmak istediklerini söyledi ve voleybol maçı için büyük bir iddia ortaya çıktı.

EVRİM ACUN ILICALI'YA ŞANS TANIMADI!

Acun Ilıcalı, karşı takımın kazanması halinde onları destekleyenleri 2 katı yemek ödülü kazanacağı açıkladı. Yeni bölümde, Nisa ve Evrim'in takımına karşı, Acun Medya'dan Acun Ilıcalı ve Kenan Kıran sahaya çıkıyor. Oyun öncesinde Acun Ilıcalı'ya meydan okuyan Evrim'in "Üzeriz, yorarız. Biz kazanacağız maalesef aç kalacaksınız. Belki yanlışlıkla bir set verebiliriz. İki voleybolu bilen insanı yenemezsiniz. Bu sefer işiniz biraz zor" sözleri dikkat çekiyor. Ancak Evrim ve Nisa'nın takımını Cemal Can'dan başka kimse desteklemiyor. Cemal Can ise "Ben kızların takımını tutuyorum. Sonu ne olursa olsun" diyerek centilmenlik örneği sergiliyor.

MASTERCHEF YEMEK YARIŞMASI OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'ın son bölümünde MasterChef ödül oyunu izleyicilere oldukça eğlenceli dakikalar yaşattı. Ünlüler ve gönüllüler takımları Survivor'da parkurda değil, mutfak tezgahında yemek yaparak ter döktü. Ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna yarışmacılara zor anlar yaşattı ve ortaya eğlenceli anlar yansıdı.

620_400_survivor-da-masterchef-turkiye-yemek-yarismasini-kim-kazandi-29-nisan-masterchef-odul-oyununun-kazanan-takim-751x482.52657004830917_5ea9eebe6274a

Zorlu yemeklerin ardından Acun Ilıcalı ve Survivor ekibi tadım aşamasına geçti ve hangi takımın güzel yemek pişirdiğine karar verdi. Tadım aşamasının ardından verilen karara göre MasterChef yemek yarışmasını ödülünü her iki takım da kazanmış oldu. Acun Ilıcalı'nın liderliğindeki jüri, her iki takımı yemeklerini de eşit lezzet ve sunumda olduğuna karar verdi ve 2-2 beraberlik sağladı. Böylece her iki takım da yemekleri paylaşmış oldu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERAcun Ilıcalı'nın takdir ettiği Survivor Evrim Keklik'in sırrı ortaya çıktıAcun Ilıcalı'nın takdir ettiği Survivor Evrim Keklik'in sırrı ortaya çıktı
Hikayemi güzelleştiren evlatHikayemi güzelleştiren evlat
'Acemi Cadı'nın Cenk'i bambaşka biri oldu!'Acemi Cadı'nın Cenk'i bambaşka biri oldu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Survivor, survivor voleybol maçı, survivor 62. yeni bölüm fragmanı, Acun Ilıcalı, survivor evrim, Survivor Nisa,

En Çok Okunan Haberler

Dünyanın merakla beklediği karar açıklandı

Dünyanın merakla beklediği karar açıklandı

Okullar ne zaman açılacak? Bakan Selçuk açıkladı

Okullar ne zaman açılacak? Bakan Selçuk açıkladı

Türkiye'nin 'koronafobi' haritası çıkarıldı!

Türkiye'nin 'koronafobi' haritası çıkarıldı!

Emekli emniyet müdürü evinde böyle bulundu

Emekli emniyet müdürü evinde böyle bulundu

Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Dicle Canova'dan önemli açıklama

Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Dicle Canova'dan önemli açıklama

Malatya'da virüs ve bakterileri temizleyen kabin üretildi

Malatya'da virüs ve bakterileri temizleyen kabin üretildi

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Şifreli mesaj açıklaması: "Çok üzücü bir haber aldım"

Şifreli mesaj açıklaması: "Çok üzücü bir haber aldım"

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Şifreli konuşmanın sırrını Acun çözdü

Şifreli konuşmanın sırrını Acun çözdü

Yıllar sonra gelen itiraf! Demet Akalın....

Yıllar sonra gelen itiraf! Demet Akalın....

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Survivor MasterChef yarışmasını kim kazandı? Acun ve jüriden sürpriz karar! İşte Survivor ödül oyununu kazanan takım

Survivor'da MasterChef sürprizi! Acun'dan ilginç karar

Özcan Deniz oğlu Kuzey'in doğum gününü kutladı

Hikayemi güzelleştiren evlat

Survivor Cemal Can kimdir? Kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor? İşte Survivor Cemal Can Canseven'in hayat hikayesi

Survivor Cemal Can kimdir?

Merve Özbey'i kızdıran olay! İfşa etti!

Merve Özbey'i kızdıran olay! İfşa etti!

Haluk Levent: Ahbap'a yüz binlerce başvuru var

Ahbap'a yüz binlerce başvuru var

Özkan Uğur'un sağlık durumu nasıl? Ünlü sanatçı sosyal medyadan açıklama yaptı

Ünlü sanatçı sağlık durumunu açıkladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.