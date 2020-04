Survivor voleybol maçında Evrim Acun Ilıcalı'ya meydan okudu: "Üzeriz, yorarız" Survivor 62. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Acun Ilıcalı, karşı takımın kazanması halinde onları destekleyenleri 2 katı yemek ödülü kazanacağı açıkladı. Yeni bölümde, Nisa ve Evrim'in takımına karşı, Acun Medya'dan Acun Ilıcalı ve Kenan Kıran sahaya çıkıyor. Oyun öncesinde Acun Ilıcalı'ya meydan okuyan Evrim'in "Üzeriz, yorarız. Biz kazanacağız maalesef aç kalacaksınız. Belki yanlışlıkla bir set verebiliriz. İki voleybolu bilen insanı yenemezsiniz. Bu sefer işiniz biraz zor" sözleri dikkat çekiyor. Ancak Evrim ve Nisa'nın takımını Cemal Can'dan başka kimse desteklemiyor. Cemal Can ise "Ben kızların takımını tutuyorum. Sonu ne olursa olsun" diyerek centilmenlik örneği sergiliyor.

MASTERCHEF YEMEK YARIŞMASI OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'ın son bölümünde MasterChef ödül oyunu izleyicilere oldukça eğlenceli dakikalar yaşattı. Ünlüler ve gönüllüler takımları Survivor'da parkurda değil, mutfak tezgahında yemek yaparak ter döktü. Ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna yarışmacılara zor anlar yaşattı ve ortaya eğlenceli anlar yansıdı.

Zorlu yemeklerin ardından Acun Ilıcalı ve Survivor ekibi tadım aşamasına geçti ve hangi takımın güzel yemek pişirdiğine karar verdi. Tadım aşamasının ardından verilen karara göre MasterChef yemek yarışmasını ödülünü her iki takım da kazanmış oldu. Acun Ilıcalı'nın liderliğindeki jüri, her iki takımı yemeklerini de eşit lezzet ve sunumda olduğuna karar verdi ve 2-2 beraberlik sağladı. Böylece her iki takım da yemekleri paylaşmış oldu.