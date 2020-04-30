Survivor voleybol maçında Evrim Acun Ilıcalı'ya meydan okudu: "Üzeriz, yorarız" Survivor 62. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Survivor 2020'nin 30 Nisan Perşembe akşamı ekrana gelecek olan 62. yeni bölümünde voleybol maçı heyecanı yaşanacak. Eski voleybolcu olan Evrim'in takımı geçen hafta Acun Medya takımına yenilmişti. Yine voleybolcu olan Nisa ise geçen hafta Acun Ilıcalı'nın takımında yer almıştı. Ancak Nisa ve Evrim bu hafta aynı takımda olmak istediklerini söyledi ve voleybol maçı için büyük bir iddia ortaya çıktı.

EVRİM ACUN ILICALI'YA ŞANS TANIMADI!

Acun Ilıcalı, karşı takımın kazanması halinde onları destekleyenleri 2 katı yemek ödülü kazanacağı açıkladı. Yeni bölümde, Nisa ve Evrim'in takımına karşı, Acun Medya'dan Acun Ilıcalı ve Kenan Kıran sahaya çıkıyor. Oyun öncesinde Acun Ilıcalı'ya meydan okuyan Evrim'in "Üzeriz, yorarız. Biz kazanacağız maalesef aç kalacaksınız. Belki yanlışlıkla bir set verebiliriz. İki voleybolu bilen insanı yenemezsiniz. Bu sefer işiniz biraz zor" sözleri dikkat çekiyor. Ancak Evrim ve Nisa'nın takımını Cemal Can'dan başka kimse desteklemiyor. Cemal Can ise "Ben kızların takımını tutuyorum. Sonu ne olursa olsun" diyerek centilmenlik örneği sergiliyor.