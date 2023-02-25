Survivor Walison elendi mi? Walison yarışlarda neden yok? Murat Ceylan konseyde açıkladı!

Survivor'da izleyiciler Walison'un yokluğunu sorguluyor. 7.7 ve 7.6'lık büyük depremler sonrasına milli yas ilan edilmiş, eğlence programlarının yayına ara verilmişti. Yavaş yavaş normal yayın akışlarına dönen televizyon kanalları, dizileri ve diğer programları yayınlamaya başladılar. Survivor'da da yeni bölüm yayınlanıyor. Peki Survivor Walison elendi mi? Walison yarışlarda neden yok? İşte merak edilenler...

SURVIVOR WALISON ELENDİ Mİ?

Survivor'da Walison uzun zamandır oyunlarda görünmüyor. Yarışmacı, Chaby ile birlikte sağlık sorunları nedeniyle yarışlara çıkamıyordu.



Walison, yaşadığı sakatlık nedeniyle adaya veda etti. Survivor Walison, sakatlığının yarışmaya devam etmesine izin vermemesi nedeniyle elendi.

MURAT CEYLAN AÇIKLADI

Depremler sonrasında yayınlanan bölümde Murat Ceylan, Walison ile ilgili son durumu açıkladı. Murat Ceylan, konseyde, Walison'un sakatlığının henüz iyileşmediğini ve bu nedenle de yarışmaya devam edemediğini söyledi.



Acun Ilıcalı'nın deprem bölgelerini ziyaret ediyor olması nedeniyle Survivor'da konseyleri bir süredir Murat Ceylan sunuyor. Ceylan'ın Walison'un elendiğini açıklamasıyla birlikte Survivor'dan kendi isteğiyle ayrılan beşinci yarışmacı oldu. Berdan Mardini, Seçkin Piriler, Yusuf Güney, Chaby Han ve son olarak Walison kendi istekleriyle adaya veda ettiler.

